Bu sahne senaryoda yoktu

Sinemada ikonik sahnelerle doludur. Ancak bazen bu sahneler senaryoda yoktur. Bazen küçük bir hata, bir doğaçlama sinemayı çok daha güzel kılar ve izleyiciyi etkiler. Sizler için bu tarz sahnelerin bir listesini yaptık.





Django Unchained (2012) - Leonardo DiCaprio'nun Eli

Calvin Candie (Leonardo DiCaprio) akşam yemeğinde hararetli bir konuşma yaparken beklenmedik bir şekilde elini masaya vurur. Caprio'nun eli kesilmiş olmasına rağmen sahneyi bozmaması ve Tarantino'nun çekimi kesmemesi üzerine sahne bu şekilde tamamlanır. Çekim esnasında planlanmamış olan bu durum sahneye fazlasıyla uyar.





Dumb & Dumber (1994) - Dünyadaki En Rahatsız Edici Ses

Lloyd (Jim Carrey) ve Harry (Jeff Daniels) aslında bir suikastçi olan otostopçuyu arabaya alırlar. Ve ona dünyanın en rahatsız edici sesinin ne olduğu üzerine çocukça bir konuşma başlatırlar. Bu sırada Jim Carrey'in doğaçlama şekilde çıkardığı ses zaten oldukça komikken Jeff Daniels buna karşı tepkisi bu sahneyi oldukça eğlenceli bir hale getirir.





The Dark Knight (2008) - Joker ve Hastane Patlaması

Joker'in hemşire kıyafetleriyle hastaneden çıktığı sahne filmi izleyen herkesin aklındadır. Hastanenin patlamasını umursamadan yürüyüşü ile aksiyon klişelerine gönderme yapılıyor ancak bu sahnedeki son patlama biraz gecikmişti. Üstelik bu aksaklıktan Heath Ledger'in de haberi yoktu. Zaten sahneyi dikkatle izlediğimizde Joker'in anlık tepkisini gözlerden kaçmıyor.





Reservoir Dogs (1992) - "Duydun Mu?"

Mr. Blonde (Michael Madsen) polisin kulağını kestiğinde senaryoda olmamasına rağmen elindeki kulağa doğru eğilerek kulağa "Neler oluyor?" dedikten sonra acılar içindeki polise "Duydun Mu?" dedi. Sahne, biraz rahatsız edici olsa da bize bahşettiği bu doğaçlama için Michael Madsen'e teşekkür ediyoruz.





The Shining (1980) - "Here's Johnny"

The Shining'in en efsane sahnelerinden biri Jack'in (Jack Nicholson) kapıyı baltayla parçaladıktan sonra kafasını kırık kapıdan uzatarak "Here's Johnny" dediği sahneydi. Nicholson başka diyaloglar da denemişti ancak hiçbiri olaya uymuyordu. Ve sonunda döneminin popüler programlarından olan The Johnny Carson Show'a gönderme yapmaya karar verdi. İyi ki de yapmış.





The Silence of The Lambs (1991) - Hannibal Lecter ve Tıslaması

Efsane tıslama ve "karaciğer" hikayesi aslında provalar esnasında Anthony Hopkins tarafından uydurulmuştu. Ama yönetmen Jonathan Demme bu sahneyi oldukça beğendi ve bu sahne filmin en meşhur sahnelerinden biri oldu.





Dr. Strangelove (1964) - "Mein Fuhrer, I Can Walk"

Peter Sellers birçok diyaloğunu kendi uydurmuştu. Bu sahnelerden biri de filmin mühim sahnelerinden biriydi. Tekerlekli sandalyedeki Peter Sellers sözüne başlamadan evvel ayağa kalktı ve ağzından "Mein Fuhrer, I Can Walk" (Führer'im yürüyebiliyorum) kelimeleri çıktı. İşin aslı Sellers karakterinin özürlü olduğunu bir an için unutmuştu.





The Empire Strikes Back (1980) - "Seni Seviyorum","Biliyorum."

Han Solo Prenses Leia'nın ilanı aşkına olan "Seni Seviyorum." sözlerine "Biliyorum." diye karşılık vermişti. Evet oldukça sinir bozucu ama "Biliyorum" sözü hiçbir zaman senaryoda olmamıştı. Senaryoya göre Han Solo'nun demesi gereken "Ben de seni seviyorum"du ancak Ford bunun uymadığını düşündü ve "Biliyorum." diye cevabını verdi. Ki bu replik serinin bilindik ve sevilen repliklerinden biridir. Ayrıca Han Solo tam olarak uyan repliktir.





Good Will Hunting (1997) - Doğaçlama bir Hikaye

Will (Matt Damon) terapisti Sean Maguire (Robin Williams) ile bir terapi seansındayken Sean Maguire, Will'e karısı ve "gaz kaçırma" alışkanlığından bahseder. Bu tamamen Robin William'ın doğaçlamasıdır ve Matt Damon'un gülüşü tamamen doğaldır. Zaten biraz daha dikkatli izlerseniz bu esnada kameramanın gülmesi sebebiyle kameranın sallandığını fark edeceksiniz.





Raiders of the Lost Ark (1981) - Indiana Jones vs. Kılıç

Bu sahneyi zaten hepiniz biliyorsunuz. Kuvvetle muhtemel bilmediğiniz sahnenin aslında en başta planlandığı gibi çekilmediği. İlk plan bir kılıç dövüşü üzerine kuruluydu. Ancak gıda zehirlenmesi geçiren Harrison Ford kendini kılıç sallamak için çok da yeterli hissetmiyordu ve bu sebeple Spielberg'e adamı silahla vurması teklifinde bulundu. Bu teklif Spielberg'ün çok hoşuna gitti. Sonra da karşımıza hepimizi sesli güldüren bu efsane sahne çıktı.







AHMET TOĞAÇ