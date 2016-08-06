Bu sefer de filmleri gazeteden izleyelim

Nightcrawler (2014)

Yine bir televizyon içerikli habercilik hikayesi olan film, gazeteciliğin politik değil de sansasyon yanına odaklanır. İş arayan ve bu işten "vurgun" yapma düşüncesinde olan aylak adam türlü denemelerden sonra foto muhabirliğine atılır. "Piyango kazanmak için bilet alacak parayı bulman lazım." cümlesini kendine motto olarak belirleyen adam, bu uğurda gittikçe kaliteli iş vermeye başlar. Teknik olarak insanların başına gelen kaza-belalar üzerinden para kazanmaya başlayan adam profesyonelleşip iyi paralar kazandıkça var olan habere ilk yetişen değil, kendi haberini kendi bulan birine dönüşmeye başlar.





Spotlight (2015)

Boston Globe isimli gazete içinde spesifik haberler peşinde koşan "Spotlight" adında bir grup vardır. Grup sıcak haberler yerine toplumda ciddi etki oluşturacak herkesin konuşacağı haberler yapma derdindedir. Tesadüfi bir şekilde yakaladıkları "Kilise tacizi" ise onları sadece gazetecilik ahlakı ile değil insani bir vicdan ile habera bağlar. Çocukları taciz edenleri bir bir ifşa etmeye ve taciz mağdurlarını bu işe dahil etmeye çalışan grup haber üzerinde ilerledikçe daha da büyük bir korku içinde kalmaya başlarlar. Çünkü bu taciz meselesinde kilise yalnız değildir. Devlet kiliseyi aklayan kurum olarak tüm olaya hakimdir. Başkanın Tüm Adamları filminden söz ederken onun Spotlight'ı etkilemesinden bahsetmiştik. Özellikle yönetim ve film görüntüleri anlamında Alan J. Pakula'nın rejisinden etkilenen Tom McCarthy, dış mekanlarda sürekli kilise görüntülerini kadraja sokarak Başkanın Tüm Adamları'nda uygulanan tekniği bir adım ileriye taşıyor.

AHMET TOĞAÇ