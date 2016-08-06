Bu sefer de filmleri gazeteden izleyelim

Sinema bilindiği üzere kitlesel bir sanattır. Zaman zaman kitle iletişim aracı görevi bile gören sinemada ne zamandan beri gerçek kitle iletişim araçlarının öyküleri anlatılıyordur? Bunu tarihsel olarak belirlemek kolay olmayabilir ancak gazetecilik ve haber temalı filmlerin bir listesii çıkarmak pek kolay değil. Hem daha bile ilgi çekici olacaktır. Malum son Oscar'da da böyle bir konuya sahip "Spotlight" heykelciliği kucaklayan film olmuştu. Spotlight'ın da içinde olduğu bu "haber filmlerini" sizin için derledik.
Citizen Kane(1941)
Listemize, Orson Welles'in sinema tarihinde ciddi etkiler oluşturan filmi ile başlıyoruz. Bir medya patronu olan Kane'nin çocukluğundan ölümüne kadar hayatını anlatan film literatüre, sinema tekniği olarak birçok şey katmasının yanında içerik bakımından gazeteciliğe dair de çok şey barındırır. Orson Welles, William Randolph Hearst isimli gazeteci ve siyasetçinin hayatından esinlenmesine rağmen filmin hikayesi biyografi olmaktan çok uzaktır. Kurnaz ve işgüzar gazeteci Charles Foster Kane, hem iş arkadaşları hem de rakipleri ile olan çekişmesini daha geniş alanlara taşıyarak prestiji artırmaya uğraşan mükemmelliyetçi birisidir. Filmin Kane'nin ölümü ile başlaması da filmin iniş çıkışlarına yapılan bir göndermedir.
All the President’s Men (1976)
Alan J. Pakula'nın paranoya üçlemesinin son yapımı olan "Başkanın Tüm Adamları" Nixon hükümetinde yaşanan Watergate skandalını ortaya çıkartan iki gazetecinin dalını ortaya çıkartan iki gazetecinin hikayesini anlatır. Amerikan tarihinde ilk defa bir başkan, bu gazetecilerin ifşası sebebiyle istifa etmek zorunda kalmıştır. Washington Post'ta olayları ortaya çıkaran iki gazetecinin yazdıklarından uyarlanan uzun soluklu film kendinden sonraki birçok gazetecilik temasını işleyen filmleri etkilemiştir, özellikle de geçen sene Oscar kazanan Spotlight'ı.
The Devil Wears Prada (2006)
Bu sefer seyirciler beyazperde de gazete ofisi yerine bir magazin dergisine konuk oluyor. Üniversiteden yeni mezun olan genç kadın bir magazin dergisinin "şeytan" yöneticisi Miranda Priestly'nin asistanı olarak işe. Yönetici ne kadar acımasızsa asistan da o kadar saftır. Ancak genç kadının mücadelesi onu dergiye kazandırır ve bu yükseliş onu, bambaşka bir insan yaparken yakın arkadaş çevresinden uzaklaştırmayapan gencin hikayesi listenin en başarılı filmi olmasa da en "cezbedici" yapımı olduğu muhakkak.
Goog Night and Good Luck (2005)
Basılı yayın yapam gazete ve dergi hikayelerinden sonra sıra bir başka kitle iletişim aracı olan TV haberciliğine geldi. Sinema salonlarında asıl filmlerden önce haber filmleri y beraber "her eve giren" haber filmleri, George Clooney'in bu dönem filmine konu oluyor. Wisconsin eyaletinin Cumhuriyet parti senatörlerinden olan Joseph McCarthy'nin "komünist avına" başladığı soğuk savaş yıllarında ABD'nin en büyük silahı olan televizyonu, gerçekleri aktarmak için kullanan Edward Murrow'un kahramanlık öyküsü filmin konusunu oluşturuyor. Renkli olarak çekilen ve dönemin kaotik atmosferini doruklara kadar hissettirmek için siyah beyaza çevrilen film, George Clooney gibi bir aktörden beklenmedik şekilde başarılı bir yönetmenlik denemesi olarak karşımıza çıkıyor.
Yine bir televizyon içerikli habercilik hikayesi olan film, gazeteciliğin politik değil de sansasyon yanına odaklanır. İş arayan ve bu işten "vurgun" yapma düşüncesinde olan aylak adam türlü denemelerden sonra foto muhabirliğine atılır. "Piyango kazanmak için bilet alacak parayı bulman lazım." cümlesini kendine motto olarak belirleyen adam, bu uğurda gittikçe kaliteli iş vermeye başlar. Teknik olarak insanların başına gelen kaza-belalar üzerinden para kazanmaya başlayan adam profesyonelleşip iyi paralar kazandıkça var olan habere ilk yetişen değil, kendi haberini kendi bulan birine dönüşmeye başlar.
Boston Globe isimli gazete içinde spesifik haberler peşinde koşan "Spotlight" adında bir grup vardır. Grup sıcak haberler yerine toplumda ciddi etki oluşturacak herkesin konuşacağı haberler yapma derdindedir. Tesadüfi bir şekilde yakaladıkları "Kilise tacizi" ise onları sadece gazetecilik ahlakı ile değil insani bir vicdan ile habera bağlar. Çocukları taciz edenleri bir bir ifşa etmeye ve taciz mağdurlarını bu işe dahil etmeye çalışan grup haber üzerinde ilerledikçe daha da büyük bir korku içinde kalmaya başlarlar. Çünkü bu taciz meselesinde kilise yalnız değildir. Devlet kiliseyi aklayan kurum olarak tüm olaya hakimdir. Başkanın Tüm Adamları filminden söz ederken onun Spotlight'ı etkilemesinden bahsetmiştik. Özellikle yönetim ve film görüntüleri anlamında Alan J. Pakula'nın rejisinden etkilenen Tom McCarthy, dış mekanlarda sürekli kilise görüntülerini kadraja sokarak Başkanın Tüm Adamları'nda uygulanan tekniği bir adım ileriye taşıyor.
AHMET TOĞAÇ