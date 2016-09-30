Her sene Oscar adayı olan filmlerie, oyuncularla, yönetmenlerle ilgili çok uzun ve bitmek tükenmek bilmeyen tartışmalara girişiyoruz. Ödüller dağıtıldıktan sonra bile bu tartışmalar bitmiyor. Hepimiz büyük bir heyecanla bu tartışmaları başlatıyoruz ama bitiremiyoruz. 2017 Oscar Ödülleri de belli ki bu tartışmaları çok daha fazla alevlendirecek. En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu ve yardımcı oyuncu kategorileri, olabilecek en büyük tartışmalara gebe her sene. Bir de tabii ki gecenin yıldızı olan En İyi Film ödülü. Oyuncu kategorilerinin öne çıkmasının nedeni ise, sürprize en fazla açık olan kategoriler olması. Bu sene her dalda büyük potansiyel taşıyan çok fazla film var. Bu filmlerin haricinde henüz vizyona girmemiş ve dikkatleri daha yapım öncesi döneminde bile üzerine çeken birçok film de cabası. Kimse 2017 Oscar Ödül Töreni'nde tam olarak neyle karşılaşacağımızı bilmiyor. Ancak fikir yürüterek ulaştıklarımız içerisinde ilk kez Oscar adayı olabilecek oyuncular var. Performanslarıyla bu sene dikkat çeken bu 6 oyuncu, öyle görünüyor ki, bu yıl onlardan daha çok bahsedeceğiz. Peki o zaman bu senenin sessiz sakin Oscar adayı olabilecek isimlerini konuşmaya başlayalım.
30 Eylül 2016 10:52
Bu sene ilk kez Oscar adayı olabilecek 6 oyuncu
Oscar adayları, 2017 yılının Ocak ayında açıklanacak. Ancak şimdiden dedikodular başladı. Bu 6 oyuncu, ilk Oscar adaylığına oldukça yakın.
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Vizyondaki Filmler
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- Direniş Karatay
- Küçük Kahramanlar
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- Vicdan Ağacı
- Mekânlar ve Yüzler
- Mahalle
- Kızıl Serçe
- Ailecek Şaşkınız
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
- Melez
- Uğur Böceği
- Savaştan Sonra
- Görevimiz Tatil
- Beni Adınla Çağır
- Alem-i Cin
- Samson
- The Florida Project
- All the Money in the World
- Tavşan Peter
- Hadi Be Oğlum
- Black Panther
- Ben, Tonya
- Mutlu Canavar Ailesi
- Sofra Sırları
- Antep Fıstığı
- Kapıdaki Sır
- Suyun Sesi
- Güzel Adam Süreyya
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Kayhan
- Cebimdeki Yabancı
- Paramparça
- En Karanlık Saat
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Labirent: Son İsyan
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Ölümlü Dünya
- Sevgisiz
- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
- Coco
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- Daha
- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
- Loving Vincent
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