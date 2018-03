Bu sene ilk kez Oscar adayı olabilecek 6 oyuncu

Her sene Oscar adayı olan filmlerie, oyuncularla, yönetmenlerle ilgili çok uzun ve bitmek tükenmek bilmeyen tartışmalara girişiyoruz. Ödüller dağıtıldıktan sonra bile bu tartışmalar bitmiyor. Hepimiz büyük bir heyecanla bu tartışmaları başlatıyoruz ama bitiremiyoruz. 2017 Oscar Ödülleri de belli ki bu tartışmaları çok daha fazla alevlendirecek. En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu ve yardımcı oyuncu kategorileri, olabilecek en büyük tartışmalara gebe her sene. Bir de tabii ki gecenin yıldızı olan En İyi Film ödülü. Oyuncu kategorilerinin öne çıkmasının nedeni ise, sürprize en fazla açık olan kategoriler olması. Bu sene her dalda büyük potansiyel taşıyan çok fazla film var. Bu filmlerin haricinde henüz vizyona girmemiş ve dikkatleri daha yapım öncesi döneminde bile üzerine çeken birçok film de cabası. Kimse 2017 Oscar Ödül Töreni'nde tam olarak neyle karşılaşacağımızı bilmiyor. Ancak fikir yürüterek ulaştıklarımız içerisinde ilk kez Oscar adayı olabilecek oyuncular var. Performanslarıyla bu sene dikkat çeken bu 6 oyuncu, öyle görünüyor ki, bu yıl onlardan daha çok bahsedeceğiz. Peki o zaman bu senenin sessiz sakin Oscar adayı olabilecek isimlerini konuşmaya başlayalım.







Dev Patel / Lion (En İyi Erkek Oyuncu)











Dev Patel, Lion'daki etkileyici rolüyle ilk Oscar adaylığını elde edebilir. Filmde Saroo Brierley isimli beş yaşındayken terk ettiği ailesini Google Maps üzerinden bulmaya çalışmasını anlatıyor. Ailesini Avustralyalı bir aileye evlatlık olmak için terk etmiş Saroo. Hikaye hali hazırda etkileyici görünüyor zaten. Film, Oscar ödüllü Nicole Kidman ve iki kez Oscar'a aday olan Rooney Mara'yı da kadrosunda bulunduruyor. Ayrıca ikisi de kendi dallarında Oscar için bu filmle yarışabilirmiş gibi görünüyor. Saroo Brierley isimli bir Hintlinin gerçek hayatından uyarlanan film, kendisinin A Long Way Home isimli anı kitabından yararlanıyor. Film her yönden Oscar jürisini etkileyebilecek türden. 2009'da Slumdog Millionaire ile yaşadığımız sürprizi tekrar yaşayabilmemiz için Dev Patel'in performansı da oldukça yeterli.









Aja Naomi King / Bir Ulusun Doğuşu (En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu)











Bir Ulusun Doğuşu (The Birth of a Nation), yılın çok fazla konuşulan ve konuşulmaya devam eden filmlerinden birisi. Filmle ilgili olumlu eleştiriler derin senaryo ve dokunaklı oyunculuklar üzerine ilerlerken, olumsuz eleştiriler de filmin senaristi, yönetmeni ve başrolü Nate Parker'ın özel hayatı üzerinden ilerliyor. How to Get Away with Murder'dan tanıdığımız Aja Naomi King, filmdeki performansıyla ve Cherry'i canlandırışıyla oldukça konuşuldu ve ön plana çıkmayı başardı. Cherry, isyan eden kölelerin lideri olan Nat Turner'ın (Nat Parker) eşi. Aja Naomi King, bu roldeki performansıyla ön plana çıkıyor.









Margo Martindale / The Hollars (En İyi Kadın Oyuncu)











Margo Martindale, televizyon dünyasının Oscar'ı olan Emmy'nin sevdiği isimlerden birisi uzun zamandır. Emmy'de üç ödül kazanmış ve iki kez de adaylık sahibi. Oynadığı her rolün içine, elinden gelenin çok daha fazlasını yaparak girebilen bir oyuncu. Bu nedenle televizyon ödüllerinin gedikli adaylarından biri haline geldi. Ne var ki, 2013'teki August: Oscage Country ile iyi bir başlangıç yapmış olsa da, Akademi Ödülleri'nde Emmy'den gördüğü sevgiyi göremedi. John Krasinski'nin başrolünü ve yönetmenliğini üstlendiği The Hollars ile bu zorlu yarışa girdiğini söyleyebiliriz. Martindale, filmde Sally isimli beyin tümörü hastalığı nedeniyle oğluyla tekrar bir araya gelen bir anneyi canlandırıyor. Filmdeki performansı oldukça beğenildi.







Kristen Stewart / Cafe Society ya da Bill Lynn's Long Halftime Walk (En İyi Kadın Oyuncu ya da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu)











İki filmde ve iki dalda birden Kristen Stewart'tan bahsediyoruz, farkındasınız değil mi? Hani şu Twilight/Alacakaranlık serisinde Bella'yı oynayan Kristen Stewart'tan. Şaşırtıcı bir şekilde, Bella Swan'den daha fazlası olabileceğini kanıtlamak için büyük bir çaba içerisinde. Oysa kariyeri boyunca sadece gişe kaygısı olan, beğeni ve ödül kaygısı düşük filmlerle devam edebilir, hatrı sayılır bir servet de elde edebilirdi. Ancak o kendine şu sıra farklı bir yol çizmeye çalışıyor. Kristen Stewart, bu yıl hem Cafe Society'deki rolüyle hem de Bill Lynn's Long Halftime Walk filmindeki rolüyle Oscar'da adaylık elde edebilir gibi görünüyor.











Miles Teller / Bleed for This (En İyi Erkek Oyuncu)









Fantastic Four'da bir Oscar başarısı gösterememiş olabilir, ancak Bleed for This'te büyük bir potansiyel taşıyor. Bir boksörün hayatını anlatan Bleed for This ile, kendisinin ismini daha sık duyabiliriz sanki. Geçen senenin iki boks filmi olan Southpaw ve Creed ödül törenlerinde isteneni verememişken kendisi ödüle koşma riskini alabilirmiş gibi görünüyor.







Mahershala Ali / Moonlight (En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu)











Netflix dizisi House of Cards'taki konuk oyunculuğuyla hali hazırda bir Emmy adaylığı kazanarak dikkatleri üzerine çeken Mahershala Ali, ayrıca üç Oscar ödüllü Benjamin Button'un Tuhaf Hikayesi'nde de yer alıyordu. Netflix'in Eylül ayında başlayan Luke Cage'inde de rol alıyor. Kendisini Moonlight'taki yüksek performansıyla Oscar adaylığı kazanmış bir oyuncu olarak görmemiz ihtimal dahilinde. Kim bilir, belki de bu senenin En İyi Erkek Oyuncu ödülü de onun olur?