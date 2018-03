Bu senenin en çok kazananları

Forbes adındaki “business” dergisini duymuşsunuzdur. Dünyanın en prestijli iş dergisi olan bu oluşum, ara sıra sinemaya da karışıyor. E paranın nerede döndüğünü biliyorlar tabi. Her sene yayınladıkları “En çok kazananlar” listesinin bir dalını da oyuncular için yapıyorlar. Bugün 2016’nın en çok kazanan aktörler listesini bu kaynaktan aldığımız rakamlara göre sizlere aktaracağız. Ama ondan önce sinemada “en çok kazananın” nasıl belirlendiğinden bahsedelim. İlk olarak akla gelen miktarlar tabi ki de aktörlerin her bir film için aldığı net fiyatlardır. Bir de bunun üzerine hasılattan aldıkları pay ve filmin satılması ile onlara ödenen telif de eklenince bu miktar git gide büyür. Bu büyüme de bir yandan filmin bütçesini de etkiler. Çünkü listenin en çok kazananı demek aslında filmine en çok kar getiren kişi demek değildir. O yüzden onlara “overpaid” yani fazla ödenen aktörler deniliyor.





Johnny Depp 1$’a 2.80$

Nedir bu “kuruş” muhabbeti diye soruyorsanız ilk önce bu açıklayarak başlayalım. 2016’da Johnny Depp’e yapılan filmlerde yapımcılar, aktöre ödediği her bir doların karşılığını 2.80 dolar olarak geri almışlar. Geçen senin şampiyonu Johnny Depp’e göre az bir miktar. Çünkü o 2015’te çektiği filmlerde bir dolara 1.60 oranla bu listenin birincisi olmuştu. Herhalde 2016 biraz olsun yapımcılara yaramış da en azından 1.20 dolar daha fazla kazanmışlar. Johnny Depp’in bir “fazla kazanan” olmasının yanında onun “fazlasıyla hayran kitlesine” sahip olduğunu da belirtmek lazım. Yine de yapımcıların ona, “Keşke daha fazla hayranın olsaydı.” dediklerini duyar gibiyiz. Bu sene rol aldığı ve “arada bir gözüktüğü” filmleri göz önüne aldığımızda zaten bunların ciddi bütçelerle gerçekleştiriliyor oluşu da unutulmaması gerekilen bir gerçektir. Madem Johnny Depp’i istiyorlar o halde Johnny Depp’i hak edecekler.

Listenin birincisi ve ikincisi arasındaki uçuruma bakarak Johnny Depp için ne denli büyük paralar harcandığını daha iyi kavrayabilirsiniz. Will Smith’i oynatmak, Johhny Depp’i oynatmaktan neredeyse yarı yarıya daha ucuz. Ancak yine de dünya çapında ikinci olacak kadar da değerli bir isim. Will Smith’in bu sene rol aldığı ikinci film Collateral Beauty’nin henüz vizyona çıkmamış oluşu belki de onu listenin ikinci sırasına taşımış olabilir. Neticede Suicide Squad gibi büyük bir prodüksiyonda rol aldı ancak Collateral Beauty, onun oranını değiştirerek listenin aşağılarına doğru sürükleyebilir. Bu film, şimdilik pek fazla umut vaat etmese de ekibi içinde fazlaca popüler oyuncu oluşu onu gişede üst sıralara taşıyabilir. Edward Norton’dan Kate Winslet’e uzanan kadro, bunu başarabilir.Adını son yıllarda duymaya başladığımız Channing Tatum, aslına 2000’li yılların başlarından beri bu sektörün içinde. Şahane fiziği ve birçok kişinin hayranlıkla bakacağı bir yüze sahip olan Tatum’u, aslında bu senenin sürprizi olarak nitelendirebiliriz. 2016 içinde yalnızca bir sinema filminde, o da yan rol olarak karşımıza çıkan Tatum, bir “overpaid”in hakkını veriyor gerçekten. Coen kardeşlerin çektiği “Hail, Caesar”ın şarkı söyleyen denizcisi olan Tatum, her ne kadar performansı ile bize keyifli dakikalar sunsa da Coen’lerin kasasından hayli para çıkartmışa benziyor.Muhtemelen çoğumuzu Will Ferrell’ii “Anchorman: The Legend of Ron Burgundy” filmi ile tanımışızdır. Ancak aktörün ondan önce de rol aldığı gayet keyifli filmler vardır. Yine de bu listenin konusu geçmiş değil bugün yani 2016 senesi. O yüzden aktörün önceki performanslarını bir kenara bırakıp bu sene rol aldığı Zoolander 2’ye bakalım. Ben Stiller ile de oldukça fazla projede görev almış Ferrell, bu seneyi de beyazperde açısından onunla geçiriyor. Serinin ilk filminde izlemediğimiz Will Ferrell, Ben Stiller’e bu sefer katılıyor ve o abuk subuk saçlarıyla fazlasıyla keyifli bir karaktere dönüşüyor.Küsüratlar ile listenin 5.sırasına yerleşen yakışıklı oyuncu George Clooney, yıllar geçtikçe daha da karizmatik bir hale dönüşürken herhalde daha da “pahalılaşıyor”. Listenin üçüncü sırasındaki Channing Tatum ile aynı filmde görev alan Clooney, ona göre daha fazla sahnede yer alıyordu. Anlaşıldığı üzere Clooney, filmi ekonomik olarak biraz daha sarmış. Gerçi onun sadece bu filmde değil “Money Monster”da da rol alıyor oluşu bu oranı etkileyecektir. Ancak burada telaşlanmamız gereken kişi gerçekten Coen kardeşlerdir. İki oyuncusunu bu listeye sokmak onlar gibi sinemacıları biraz zora sokabilir.AHMET TOĞAÇ