Bu süper kahramanları tanıyor olamazsınız?

2000'lerden sonra onlarca süper kahraman filmleri izledik. Batman'lerden Superman'lere, Marvel'in kahramanlarından Avatar'lara. Neredeyse tamamına yakını çok kaliteli çekimlerden oluşan bu filmlerin 2000'ler öncesi versiyonlarını hiç gördünüz mü? Sizi hayal etmekle uğraştırmadan 70'lerin sonundan 90'ların ortasına kadar uzanan belli başlı kahraman filmlerini sıralayalım.





Swamp Thing (1982)

Sinema tarihinin en uzun soluklu filmlerinden biri olan A Nightmare on Elm Street'i ve orjinal filmin yönetmeni Wes Craven'i birçoğumuz tanıyordur. Son dönemlerde kaybettiğimiz yönetmenin ünlü filmlerini bir çırpıda sayabiliriz ancak daha önce Swamp Thing'i duyanınız var mı? Türkçe'ye Bataklık canavarı diye çevrilen film bir bilim adamının her tür koşulda yaşayacak bir yaratık yaratma serüvenini ve planlarının ters gitmesini konu ediniyor.





The Return of Swamp Thing (1989)

Bir korku filmi çevrilir de onun devamı çıkmaz mı? İlk filmin 10'da birinden daha az bir bütçe ile çekilen bu devam filmi her halinden anlayacağınız üzere tam B-Tipi bir korku/komedi eseri.





Fantastic Four (1994)

Son zamanlarda yavaş yavaş kaliteyi düşürdüğü iddia edilen Fantastik Dörtlü'nün seneler önce çekilmiş bir filmi olduğunu biliyor muydunuz? Eğer bu yapımı görmüş olsaydınız yeni filmin o kadar da kalitesiz olduğunu düşünmeyebilirdiniz.





The Shadow (1994)

Walter B. Gibson'un 1930'larda yazdığı ucuz hikaye serisinin 90'lar uyarlaması olan film hem orjinal hikayenin hem de 40'lardaki uyarlamaların kalitesini aşamayacak düzeyde. 30'ların New York'unda geçen film atom bombası yapmaya çalışan ve ona engellemeyen çalışan müthiş "kahraman" Shadow (Gölge) arasında geçmektedir.





The Phantom (1996)

Türkçe çevrilmiş adını defalarca duyduğumuz ve sinemamızda 60'larda ve 70'lerde defalarca "çakma"sı yapılan karakter size tanıdık geldi mi? Hatırlamayanlar için söyleyelim bu, Kızıl Maske. Aslında bakıldığında hem bu filmde hem de Lee Falk'ın yaratmış olduğu orjinal hikayede maskeli adamın hiçbir kızıllığı yoktur. Ancak Türkiye'de o dönemlerde pembe taytlı bir adamı sinema seyircisine izletmek pek akıllıca bir tercih olmayacaktı.





Doctor Strange (1978)

Bir TV filmi olan Doctor Strange'nin adını şu zamanlarda çok duymaya başladık. Marvel'in yeniden ekrana taşıyacağı doktor umarız 78'deki haline benzemez.





The Punisher (1989)

Ailesini katledenlerden intikam almak için "İnfazcı" olan Frank Castle'i 2004 yapımlı filmden hatırlayabiliriz. Ancak çoğu kimse 89 yapımlı Punisher'in varlığından bile haberdar değildir. Gerçi öğrenmesek de olurdu ne de olsa filmin bize yeni yapımından daha iyi verebilecek pek bir şeyi yok.





Darkman (1990)

Evil Dead gibi kült bir filmin yönetmeni olan Sam Raimi'den fantastik bir aksiyon filmi. Eğer Evil Dead hayranlarındansanız bu filmi Raimi hatrına izleyebilirsiniz. Sizi izlemeye motive edecek bir başka öğe ise şu görmüş olduğunuz sargılı yüzün altındaki kişi yani Liam Neeson.





Captain America (1990)

Onca film doksanların çöplüğünde bulunurken Kaptan Amerika'nın da oradan çıkmasına şaşırmamak lazım. İyilerin dostu kötülerin düşmanı ve Amerika'nın büyük koruyucusu Captain America'nın Red Skull ile savaşını anlatan film 10 milyon dolar gibi o zamanın süper kahraman filmleri için çok büyük olmayan bir bütçe ile çekilmişti. Filmin hiç kimse tarafından beğenilmemesinin yanında ancak İngiltere'de yaptığı hasılat değerlerine ulaşabiliyoruz. Evet komik bir rakam ama sadece 10 bin dolar.





Condorman (1981)

Seksenlerin gençleri arasında neredeyse kült statüsüne erişmiş bu "Akbaba Adam" karakteri, fazlasıyla ciddiyetsiz bir B-sınıfı filmi gibi görünse de aslında Disney yapımı bir macera filmi. Condorman, külüstür arabasının meşhur spor arabaya dönüşmüş haliyle 2011'de bir Pixar yapımı olan Toy Story Toons: Small Fry isimli kısa animasyonda da görülmüştü.







AHMET TOĞAÇ