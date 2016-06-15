15 Haziran 2016 07:56 Bu yaz çıkacak en iyi filmler Yerli ve yabancı sinemaya doyacağınız dolu dolu bir yaz bizleri bekliyor.

Yerli ve yabancı sinemaya doyacağınız dolu dolu bir yaz bizleri bekliyor. Özellikle süper kahraman filmleriyle dolup taşan 2016'da biraz kahramanlığa ara verip başka yapımlara da gözlerinizi kaydırabilirsiniz.



Senden Önce Ben - 17 Haziran 2016





Yönetmenliğini Thea Sharrock'un yaptığı ABD yapım filminin başrollerinde Emilia Clarke , Sam Claflin , Janet McTeer , Charles Dance , Jenna Coleman gibi isimler yer alıyor. Filmin konusu: Zenginve her eye sahip olan yakışıklı bir adamın trafik kazası geçirip sakat kalarak hayata küsüşünü ve ardından garsonluk yapan güzel bir kızla tanışarak başından geçen olayların etrafından gelişiyor.



Robinson Crusoe - 17 Haziran 2016









Ben Stassen ve Vincent Kesteloot yönetmenliğindeki animasyon filminde başka diyarları görmek isteyen Papağan Salı ve adada köpeğiyle mahsur kalan Robinson Crusoe'nin hikayesini izleyeceğiz. Adadan kurtulmak için hayvanlarla işbirliği yapan Robinson'un bu durumdan hoşnut olmayan büyük kedileri de yenmesi gerekmektedir.



Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden - 23 Haziran 2016









Yapımcılığını Michael Bay'in yönetmenliğini Dave Green'in üstlendiği ve başrollerinde Megan Fox , William Fichtner , Alessandra Ambrosio , Stephen Amell'in yer aldığı Ninja Kaplumbağalar sersinin ikinci filmi olan Gölgelerin İçinden, ilk filme göre daha kapsamlı ve daha haraketli geçecek gibi duruyor. Bu seride kaplumbağalarımız güçlü mutantlar, Shredder ve çizgifilmlerinde gördüğümüz Beyin yani Crang'e karşı savaşıyor.



Tarzan Efsanesi - 08 Temmuz 2016









Öykülerde ve bazı çizgifilmlerde izlediğimiz Tarzan'ın şimdiye kadar yapılan en ciddi beyaz perdeye uyarlaması olan Tarzan Efsanesi filminin yönetmenliğini David Yatesüstlenirken başrollerde Alexander Skarsgård , Samuel L. Jackson , Margot Robbie , Djimon Hounsou , Christoph Waltz oynuyor. Annesi ve babasını kaybettikten sonra goriller tarafından yetiştirilen ve ardından sevdiği kadın Jane'i kurtarmak için maceraya koşacak olan Tarzan'ı birçok sinema sever merak ediyor.



Buz Devri: Çarpışma -15 Temmuz 2016









Buz Devri serisinin 5. ve son filmi olan Çarpışma'nın yönetmenlik koltuğunda Mike Thurmeier vd Galen T. Chu oturuyor. Kahramanlarımız Sid,Many,Diego ve Ellie bu kez dünyayı meteor yağmurundan kurtarmak için çeşitli maceralara koşuyor. E tabiibu duruma neden olan Scard'ı ve şapşallıklarını da unutmamak lazım.



Hayalet Avcıları 3 - 29 Temmuz 2016









Paul Feig'in yönetmenliğini üstlendiği efsane Hayalet Avcıları filmi bu sene yepyeni kadrosyula geri dönüyor. Kristen Wiig , Melissa McCarthy , Kate McKinnon , Leslie Jones , Chris Hemsworth'un başrollerinde oynadığı film yine aynı eski filmlerde geçen evreni konu alıyor. Sadece küçük bir değişiklik; Bu kez tüm Hayalet Avcılarını sadece kadın olarak izleyeceğiz.



Jason Bourne - 29 Temmuz 2016









Başrolünde Matt Damon'un oynadığı Bourne serisinin sonuncu filmi Jason Bourne'un yönetmenlik koltuğunda Paul Greengrass oturuyor. Damon'un yanı sıra filmin başrollerinde Tommy Lee Jones , Vincent Cassel , Julia Stiles , Alicia Vikander gibi isimler de var. Legacy filminden önce Ultimatom'da yaralanarak ortadan kaybolan Jason Bourne'nin geçmişi hakkında daha çok anı anımsamasıyla geri dönüşünü izleyeceğimiz film 29 Temmuz'da sinemalarda olacak.



Star Trek: Sonsuzluk









Hızlı ve Öfkeli serisinin yönetmenlerinden olan Justin Lin'in yönetmenliğini üstlendiği Star Trek'in son filmi Sonsuzluk Ağustos ayının sonlarında sevenleriyle buluşuyor. Chris Pine , Zoe Saldana , Karl Urban , Zachary Quinto ve Simon Pegg'in başrolünde bulunduğu filmde bu kez tek bir kişiye değil yeni bir öldürücü ırka karşı Atılgan ve mürettebatı büyük bir savaş verecek.





SELİM GERÇEKER