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Sinema>  Sinema Haberleri
31 Temmuz 2018 13:36

Bu yıl O’nu çok göreceğiz

Kristen Stewart'ın yeni projesi belli oldu.


Bir süredir hiçbir projede yer almayan Kristen Stewart cephesinden haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kesinleşen yeni Charlie’nin Melekleri filminde rol alacağı kesinleşen güzel yıldızın rol alacağı diğer bir proje daha açıklandı.


Bol ödüllü yıldız politik gerilim Against All Enemies filminin başrolünü üstlenecek. Against All Enemies'de başrolü üstlenen Stewart'ın rolünün deteyları gizliliğini koruyor. Filmin 2019'da vizyona girmesi bekleniyor.Son olarak Billy Lynn's Long Halftime Walk filminde rol alan Stewart, 2015 yılında Cesar Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü almıştı.


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