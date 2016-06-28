Western filmlerinin ve poliğs rollerinin ünlü ismi Bud Spencer, 86 yaşında hayatını kaybetti. İtalyan medyası, bu bilgiyi oğlu Giuseppe Pedersoli'nin "Babam 18.15'te, hepimiz onun yanındayken ve hiç acı çemeden hayatını kaybetti. Son sözleri 'teşekkür ederim' oldu" mesajıyla duyurdu. Pedersoli, bunun dışında babasının ölümüyle ilgili bilgi vermedi. Kilosu ve boyu nedeniyle sinema dünyasında "büyük dost canlısı dev" olarak anılıyordu. 1970 ve 1980'li yıllarda Bud Spencer, Terence Hill ile birlikte birçok komedi ve aksiyon filminde rol almıştı. Kovboy ve polis memuru olarak rol aldığı filmlerle birlikte, en sevilen filmi Spagetti Wstern'lerin parodisi konumundaki They Call Me Trinity'di. Flatfoot filmlerinde ve A Friend is a Treasure'da da oldukça başarılı bir performans sergilemişti. Dünyanın her yerinden ve özellikle Güney Amerika'dan birçok hayranı bulunan sanatçı Bud Spencer, bir süre Güney Amerika'da hayatını sürdürmüştü. Aynı şekilde Almanya'da da çok seviliyordu.
28 Haziran 2016 08:44
Bud Spencer hayatını kaybetti
Spagetti Western yapımlarıyla tanınan oyuncu Bud Spencer, 86 yaşında hayatını kaybetti.
Western filmlerinin ve poliğs rollerinin ünlü ismi Bud Spencer, 86 yaşında hayatını kaybetti. İtalyan medyası, bu bilgiyi oğlu Giuseppe Pedersoli'nin "Babam 18.15'te, hepimiz onun yanındayken ve hiç acı çemeden hayatını kaybetti. Son sözleri 'teşekkür ederim' oldu" mesajıyla duyurdu. Pedersoli, bunun dışında babasının ölümüyle ilgili bilgi vermedi. Kilosu ve boyu nedeniyle sinema dünyasında "büyük dost canlısı dev" olarak anılıyordu. 1970 ve 1980'li yıllarda Bud Spencer, Terence Hill ile birlikte birçok komedi ve aksiyon filminde rol almıştı. Kovboy ve polis memuru olarak rol aldığı filmlerle birlikte, en sevilen filmi Spagetti Wstern'lerin parodisi konumundaki They Call Me Trinity'di. Flatfoot filmlerinde ve A Friend is a Treasure'da da oldukça başarılı bir performans sergilemişti. Dünyanın her yerinden ve özellikle Güney Amerika'dan birçok hayranı bulunan sanatçı Bud Spencer, bir süre Güney Amerika'da hayatını sürdürmüştü. Aynı şekilde Almanya'da da çok seviliyordu.
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