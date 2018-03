Bud Spencer hayatını kaybetti

Western filmlerinin ve poliğs rollerinin ünlü ismi Bud Spencer, 86 yaşında hayatını kaybetti. İtalyan medyası, bu bilgiyi oğlu Giuseppe Pedersoli'nin "Babam 18.15'te, hepimiz onun yanındayken ve hiç acı çemeden hayatını kaybetti. Son sözleri 'teşekkür ederim' oldu" mesajıyla duyurdu. Pedersoli, bunun dışında babasının ölümüyle ilgili bilgi vermedi. Kilosu ve boyu nedeniyle sinema dünyasında "büyük dost canlısı dev" olarak anılıyordu. 1970 ve 1980'li yıllarda Bud Spencer, Terence Hill ile birlikte birçok komedi ve aksiyon filminde rol almıştı. Kovboy ve polis memuru olarak rol aldığı filmlerle birlikte, en sevilen filmi Spagetti Wstern'lerin parodisi konumundaki They Call Me Trinity'di. Flatfoot filmlerinde ve A Friend is a Treasure'da da oldukça başarılı bir performans sergilemişti. Dünyanın her yerinden ve özellikle Güney Amerika'dan birçok hayranı bulunan sanatçı Bud Spencer, bir süre Güney Amerika'da hayatını sürdürmüştü. Aynı şekilde Almanya'da da çok seviliyordu.









SKY TG24'e konuşan 20th Century Fox'un İtalya yöneticisi Osvaldo De Santis "Bud Sepncer, İtalyan sinemasının müteşekkir olması gereken bir kişi, çünkü o; İtalyan filmlerini dünyaya taşıdı" ifadesini kullandı. Spencer, oyuncu olmadan önce profesyonel yüzücüydü ve İtalya'nın ilk 100 metre serbest stili 1 dakikanın altında tamamlayan yüzücüsü olmuş, olimpiyatlara da iki kez katılmıştı. Ayrıca 2005 yılında Silvio Berlusconi'nin Forza Italia isimli partisinden yerel seçimlere de katılmıştı. Hukuk eğitimi almasına, birçok farklı patent almasına, uçuş eğitimleriyle sertifikalı bir pilot olmasına rağmen bir oyuncu olmayı daha çok isteyip o yönde ilerlemeyi tercih etmişti. Aynı zamanda Spencer Scholarship Fund isimli, çocuklara burs veren bir fonu da yürütüyordu. Kendi adı olan Carlo Pedersoli ismiyle 1982 yapımı Banana Joe isimli filmin yazarlığını yapmış ve aynı isimşe Extrarange ve Big Man isimli iki televizyon dizisinden birçok bölümün yazarlığını üstlenmişti.

Ace High, All the Way Boys, Blacke the Pirate, Boot Hill, Crime Busters, Double Trouble, A Friend is a Treasure, Go for It gibi toplamda 17 filmde ünlü oyuncu Terence Hill ile birlikte rol almıştı. Birlikte toplamda 20'den fazla filmde yer alıp yönetmenlik ve yapımcılık üstlenmişlerdi. Terence Hill, henüz herhangi bir kanal üzerinden rol arkadaşıyla ilgili açıklama yapmadı.