Bud Spencer'ın mutlaka izlemeniz gereken 6 filmi

Bir oyuncudan çok daha fazlası olan Bud Spencer, İtalya'daki evinde dün gece hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümünün yarattığı üzüntü, filmlerine tekrar göz atmamızı da sağladı. Terence Hill ile birlikte yer aldığı yapımlar dışında da adını duyuran oyuncu, senaristlik ve yönetmenlik görevleri de üstlenmişti. Gerçek ado Carlo Pedersoli olan ünlü oyuncu, yer aldığı birçok yapımla hepimize Western filmleri sevdirmiş, bazen de bu Western filmlerle eğlenmesini bilmişti. İtalyA'nın western sinemasına farklı bakış açısını ortaya koyan Spagetti Western isimli alt türün en önemli temsilcilerinden biri haline gelerek oldukça güçlü bir şekilde ismini duyurmuştu. Hem kendisini saygıyla anmak, hem de Terence Hill'e uzun ömürler dilemek için IMDb puanlarına göre en iyi Bud Spencer filmlerini bir araya getirdik.





1. Trinita (1970)







IMDb Paunı: 7.4

Orijinal Adı: Lo chiamavano Trinità / They Call Me Trinity

Türkiye vizyon tarihi: Ocak 1972

Yönetmen: Enzo Barboni

Senarist: Enzo Barboni

Oyuncular: Terence Hill, Bud Spencer, Steffen Zacharias

Tür: Western, Komedi





Konusu inanılmaz derecede eğlenceli ve şaşırtıcı Türkiye'de Trinita ismiyle vizyona giren They Call Me Trinity'nin. Bir serseri kardeşinin şerif olduğu kasabaya gider. Ancak kardeşi de hırsızdır ve gerçek şerifin bacağını kırıp onu ölüme terk ederek şerif kılığına girmiştir. Bölgenin zengin baronunun bir vadiyi ele geçirerek oranın sakinlerinden kurtulmaya çalışması üzerine bu iki kardeş birleşip barona karşı bir mücadeleye girişir. Trinita'yı Terence Hill, Bambino'yu ise Bud Spencer canlandırmaktadır. 1986 senesine kadar İtalyan sinemalarında en çok izlenen film unvanını taşıyıp daha sonra çekilen Continuavano a Chiamario Trinita'ya ön ayak olmuştu. İkilinin en sevilen filmi de budur ayrıca.

2. Watch Out, We're Mad (1974)





IMDb Paunı: 7.4

Orijinal Adı: ...altrimenti ci arrabbiamo!

Yönetmen: Marcello Fondato

Senarist: Vicente Coello, Jesis R. Folgar, Marcello Fondato, Francesco Scardamagia

Oyuncular: Terence Hill, Bud Spencer, Patty Shegard

Tür: Aksiyon, Komedi





1975 yılında iki festivalden ödülle döndü Watch Out, We're Mad: Bambi Ödülleri ve Almanya'daki Golden Screen. İkili Kid ve Ben rollerini üstleniyordu. Bir akrobasi yarışında berabere kalan Ben ve Kid, tekrar ikili bir yarışa girer. Ancak bu yarışta parçalanan aracı bir araya getirebilmek için birlikte çalışmak zorunda kalırlar. Watch Out, We're Mad, izlemesi zevkli bir aksiyon -komedi buluşmasıydı. oldukça beğenildi. Üxerinden 40 yıldan uzun bir süre geçmesine rağmen, hala unutulmadı.





3. Trinita Kardeşler (1971)







IMDb Paunı: 7.3

Orijinal Adı: Continuavano a chiamarlo Trinità / Trinity is Still my Name

Türkiye vizyon tarihi: Ocak 1972

Yönetmen: Enzo Barboni

Senarist: Enzo Barboni

Oyuncular: Terence Hill, Bud Spencer, Yanti Somer

Tür: Western, Komedi





Almanya'daki Golden Screen ödülleri bu filmlerle Bud Spencer'ı ve Terence Hill'i neredeyse bağrına bastı. Bud Spencer'ın Güney Amerika kadar Almanya'da da çok hayranının olmasının nedeni, bu filmlerin kendisini ve yeteneğini olabildiğince güzel bir şekilde ortaya koyması. Trinita Kardeşler'de de Bambino kardeşi Trinity'e nasıl bir kanunsuz olunacağını öğretmeye çalışıyor. Ancak şartlar, yine ikiliyi iyilik yapmaya ve iyilerin yanında yer almaya zorluyor. Ohio'lu bir aileyi korumaya çalışıp yine türlü maceraya atılıyorlar. Ne iyi her zaman iyi, ne kötü her zaman kötü, ne de haydut her zaman haydut.





4. Dost Bulan Hazine Bulur (1981)







IMDb Paunı: 7.2

Orijinal Adı: Chi trova un amico trova un tesoro

Yönetmen: Sergio Corbucci

Senarist: Mario Amendola, Sergio Cobucci

Oyuncular: Terence Hill, Bud Spencer, John Fujioka

Tür: Macera, Komedi, Aksiyon





Seksenli yıllar, bu iki oyuncunun canlandırdığı karakterler için de köşeyi dönme çabasını ifade ediyormuş ve bu köşeyi dönme çabası hayli evrenselmiş demek ki. Yoksa nasıl olur da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir Japon ganimetini aramaya başlar? Zor dönemlerdi herkes için, neyse ki bu çaba o yıllardan sonra yavaş yavaş ortadan kayboldu.





5. Miami Supercops (1985)







IMDb Paunı: 6.2

Orijinal Adı: Poliziotti dell'ottava strada

Yönetmen: Bruno Corbucci

Senarist: Bruno Corbucci, Luciano Vincenzoni

Oyuncular: Terence Hill, Bud Spencer, C.B.Seay

Tür: Macera, Komedi, Suç





1978 yılında Detroit'teki bir bankada yaşanan soygunda 20 milyon dolar çalınır. Soygunculardan biri yakalanır, diğeri ölü ele geçirilir, ancak üçüncüsü ortalıktan kaybolur. Para hiçbir şekilde bulunamamıştır. Bundan yedi yıl sonra, 1985'te, yakalanıp tutuklanan soyguncu serbest bırakılır, doğruca Miami'ye gider. Doug Bennet ve Steve Forest isimli FBI ajanları, bu olayı incelemek için olaya dahil edilir. Bu üçüncü soyguncu Miami'de bir yerlerde 20 milyon dolar ile saklanmaktadır. Tüm bu harikalığıyla Miami Supercops, hepimizi ihya eder izlerken. Haydut olmaya çalışırken iyi adam oluveren Hill ve Spencer, bu sefer de FBI ajanı olarak karşımıza çıkar. İkinci, hatta üçüncü kez izlenmeyi hak eden müthiş bir aksiyon.





6. Baba Joe (1982)







IMDb Paunı: 6.3

Orijinal Adı: Banana Joe

Yönetmen: Steno

Senarist: Mario Amendola, Bruno Corbucci, Bud Spencer (Carlo Pedersoli adıyla)

Oyuncular: Bud Spencer, Marina Langner, Mario Scarpetta |

Tür: Aksiyon, Komedi





Senaryosunu da Bud Spencer yazmıştı. En iyi filmlerinden biri olarak gösteriliyor Baba Joe. Ailesiyle beraber küçük bir adada yaşarken muz yetiştiren bir adamın başına gelenler filmin konusunu oluşturuyor. Yaşadığı adanın gangsterlerinden birisi, adamın elinden muz yetiştirdiği alanı almaya çalışır. Ancak adamın şehre gidip yardım çağırması gerekmektedir. Böyle güzel bir konu üzerine kurulan film, baştan sona keyifli bir 96 dakika vadediyor.