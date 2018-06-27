Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de dünya televizyon ve medya endüstrisinin üst düzey isimlerini biraraya getiren NATPE Fuarı’nın gündeminde Türk dizileri vardı.
Sinema> Sinema Haberleri
27 Haziran 2018 09:20
Budapeşte’de düzenlenen fuara Türk dizileri damgasını vurdu
Avrupa, Türk dizilerini konuşuyor
Televizyon ve Sinema Filmi Yapımcıları Meslek Birliği tarafından temsil edilen Türk televizyon endüstrisi katılımcılardan yoğun ilgi gördü.
25-28 Haziran tarihlerinde düzenlenen organizasyonda ATV, Kanal D, Calinos
Entertainment, Global Agency ve InterMedya gibi sektörün önde gelen kurumları da yer aldı.
Türk televizyon endüstrisine duyulan merakın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten TESİYAP Başkanı senarist Birol Güven, “Amacımız, Türk dizilerinin etki alanını genişletmek. Dünyada daha fazla insana ulaşmak ve insanların Türk dizilerini izlemesini sağlamak için gerekli adımları atmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Fuara katılan kurumların üst düzey yöneticileri ise, Türk dizilerinin şimdiden Orta Avrupa’yı etkisi altına aldığını belirtti.
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