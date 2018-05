Bugün Dünya Star Wars günü!

Kült film serisinin unutulmaz repliği "May the force be with you" (Güç seninle olsun) üzerinden kelime oyunu yapılarak seçilen 4 Mayıs (may the fourth) 80'li yıllardan itibaren kullanılmaya başlanmış.

Star Wars dünya çapında nasıl oldu da bu kadar sevildi? Bununla ilgili Chicago Loyola Üniversitesi'nde fizik alanında çalışmalara imza atan profesör Robert McNees, bir neslin bu film ile büyüdüğünü belirterek filmin 40 yıllık popüleritesini geniş ama anlaşılabilir bir evren yaratmasına bağlamış.

Yaratılan Star Wars evreninde tutarlılığın önemli olduğunu düşünen bilimkurgu yazarı Teresa Jusino ise serinin bilimkurgu olmasına rağmen başta izleyiciye yabancı gelen pek çok olayın başarılı bir biçimde mantık çerçevesine yerleştirildiği için bu denli sevildiği görüşünde.

2011'de 4 Mayıs'ta bir festival düzenlendi. Kanada'da gerçekleşen festivalde Star Wars oyunları, kostüm partileri ve yarışmaları, parodiler ortaya kondu.

2013'ten beri Walt Disney bu günde Disneyland'da çeşitli aktiviteler düzenliyorlar.