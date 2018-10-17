17 Ekim 2018 09:53 Bülent Serttaş Çakallarla Dans 5 için stüdyoya girdi Murat Şeker’in yönetmenliğini yaptığı “Çakallarla Dans 5” filmi için ünlü sanatçı Bülent Serttaş, stüdyoya girdi.

Daha önce Çakallarla Dans 1 ve 3 serilerinde rol alan, filmin 4. Serisinde “Kayınço” şarkısıyla filme renk katan Bülent Serttaş, filmin 5. Serisinde de “Biz Ayrılamayız” ve “Pınarbaşı” adlı türküleri seslendirdi. Yönetmen Murat Şeker ‘‘Bülent abi Çakallarla Dans serisinin olmazsa olmazıdır, bu filmde de olmazsa olmaz. Filmlerimizin gizli totemidir’’ dedi.

“Çakallarla Dans”ın fenomen haline gelen ana karakterlerini canlandıran Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu’nun yanı sıra Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz, Hande Katipoğlu ve kadroya yeni katılan Şebnem Dönmez, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın ve Naz Çağla Irmak ile

Yapımcılığını Sugarworkz & TAFF Pictures’ın yaptığı, senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker’in yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği sinema filmi serisinde macera kaldığı yerden devam ediyor…

Çakallar Dans 5 filmi konusu:

Çakallar grubumuz birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olurlar. Kahramanlarımız, bu yasağı delmek isterken Kayınço Gökhan’ın yıllar önce tek gecelik ilişkisinden çocuğu olduğu ortaya çıkar. Kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan’la birliktedir. Gökhan, bunu gururuna yediremez. Sinan’la kızı Leyla’yı ayırmanın yollarını aramaya başlar. Ancak bunu tek başına yapması imkansızdır. Çakallar hem yasağı delip hem de Kayınço’nun kızını kurtarmaya çalışırken başlarına birbirinden komik, heyecanlı olaylar gelecektir.

‘‘Çakallarla Dans 5’’ 8 Kasım Perşembe günü vizyonda…