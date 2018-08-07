Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
7 Ağustos 2018 08:43

Bumblebee filminden hem afiş hem fragman geldi

Transformers serisinin spin-off’u Bumblebee filminden Türkçe altyazılı fragman ve afiş sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.


Sinema salonlarının en uzun soluklu bilim kurgu serilerinden olan Transformers’dan doğan spin-off projesi Bumblebee, ünlü serinin başlangıcına dönüş yapıyor ve serinin favori autobotu sarı Bumblebee'nin hikayesini seyircilerle buluşturuyor. Tranformers serisine oranla daha duygusal ve maceralı bir ton belirleyen solo macera, Bumblebee'nin çocuksu karakteriyle de uyum sağlıyor.


Transformers’ın başrolü Optimus Prime’ın konuk rolde boy göstereceği filmde, KırmızıPlymouth Satellite'a dönüşebilen Shatter ve maviAMC Javelin'e dönüşenDropkick'e ek olarak bir de uçan bir deception ile düşman hattının sıralanacağı solo macerada başrolü genç yıldız Hailee Steinfeld üstleniyor.




Seslendirme kadrosundaAngela BassettveJustin Therouxgibi isimleri bulunduran macera filminin kadrosunda Amerikan Güreşi yıldızıJohn Cena,Pamela Adlon,Stephen Schneider,Jorge Lendeborg Jr.,Jason Drucker,Kenneth Choi,Ricardo Hoyos,Abby Quinn,Rachel Crowgibi isimler yer alıyor.



En İyi Animasyon dahil olmak üzere 2 dalda adaylık kazanan Kubo ve Sihirli Tellerifilminin yönetmenliğini üstlenen Travis Knight'ın imzasını taşıyan Bumblebee,21 Aralık 2018'de ülkemizde vizyona girecek.



Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir