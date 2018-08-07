7 Ağustos 2018 08:43 Bumblebee filminden hem afiş hem fragman geldi Transformers serisinin spin-off’u Bumblebee filminden Türkçe altyazılı fragman ve afiş sinemaseverlerin beğenisine sunuldu.

Sinema salonlarının en uzun soluklu bilim kurgu serilerinden olan Transformers’dan doğan spin-off projesi Bumblebee, ünlü serinin başlangıcına dönüş yapıyor ve serinin favori autobotu sarı Bumblebee'nin hikayesini seyircilerle buluşturuyor. Tranformers serisine oranla daha duygusal ve maceralı bir ton belirleyen solo macera, Bumblebee'nin çocuksu karakteriyle de uyum sağlıyor.

Transformers’ın başrolü Optimus Prime’ın konuk rolde boy göstereceği filmde, KırmızıPlymouth Satellite'a dönüşebilen Shatter ve maviAMC Javelin'e dönüşenDropkick'e ek olarak bir de uçan bir deception ile düşman hattının sıralanacağı solo macerada başrolü genç yıldız Hailee Steinfeld üstleniyor.

Seslendirme kadrosundaAngela BassettveJustin Therouxgibi isimleri bulunduran macera filminin kadrosunda Amerikan Güreşi yıldızıJohn Cena,Pamela Adlon,Stephen Schneider,Jorge Lendeborg Jr.,Jason Drucker,Kenneth Choi,Ricardo Hoyos,Abby Quinn,Rachel Crowgibi isimler yer alıyor.

En İyi Animasyon dahil olmak üzere 2 dalda adaylık kazanan Kubo ve Sihirli Tellerifilminin yönetmenliğini üstlenen Travis Knight'ın imzasını taşıyan Bumblebee,21 Aralık 2018'de ülkemizde vizyona girecek.