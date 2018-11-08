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Sinema>  Sinema Haberleri
8 Kasım 2018 14:51

“Bunu söylediğim için öldürülebilirim”

Oyuncu Pamela Anderson, Hollywood’daki taciz olaylarının konuşulması için başlatılan #MeToo hareketini aşırı bulduğunu söyledi.


Yıllar önce yayınlanan Sahil Güvenlik dizisiyle ünlenen oyuncu Pamela Anderson, günümüz feminist hareketiyle ilgili konuştu. 51 yaşındaki Kanadalı oyuncu, katıldığı bir televizyon programında, “Bence feminizm çok ileri gidiyor olabilir" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Ben bir feministim ama bence üçüncü dalga feminizm bunaltıcı. Bana göre erkekleri felce uğratıyor.”



Hollywood dünyasını altüst eden taciz skandalına da değinen Anderson; “#MeToo hareketi bana biraz aşırı geliyor. Üzgünüm, bunu söylediğim için öldürülebilirim” şeklinde konuştu. Anderson, Hollywood’un ünlü yapımcısı Harvey Weinstein’in, aralarında ünlü oyuncuların da bulunduğu pek çok kadını, kariyeriyle tehdit ederek taciz etmesiyle ilgili de konuştu. Anderson, “Annem bana şunu öğretti: Bir yabancıyla otele gitme. Eğer biri kapıyı bornozla açıyorsa ve bu bir iş görüşmesiyse, belki de bir başkasıyla birlikte katılmalıyım. Bence bu tarz şeyler sadece sağduyuyla alakalı. Ya da içeri gir ve işi al” şeklinde konuştu. Anderson ayrıca, “Ben Kanadalıyım. Üzgünüm, siyaseten doğrucu değilim” ifadesini kullandı.



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