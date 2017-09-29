29 Eylül 2017 09:00 Burak Özçivit ve Kerem Bürsin bir arada 'Can Feda' 23 Şubat 2018'de vizyonda.

Burak Özçivit ile Kerem Bürsin’in başrollerinde yer aldığı Can Feda filminin vizyon tarihi netleşti.



TAFF ve BRK’S Production ortak yapımı olan Can Feda’nın hazırlıkları tamamlandı. İki askerin mücadelesinin anlatılacağı filmde, ünlü oyuncular Burak Özçivit ile Kerem Bürsin başrolü paylaşıyor.







Senaryosu Zafer Külünk imzalı olan filmin yönetmenliğini ise M. Çağatay Tosun üstleniyor.



Özellikle Özçivit ve Bürsin hayranları tarafından şimdiden merakla beklenen film, 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren seyirciyle buluşacak.