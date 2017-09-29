Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
29 Eylül 2017 09:00

Burak Özçivit ve Kerem Bürsin bir arada

'Can Feda' 23 Şubat 2018'de vizyonda.

Burak Özçivit ile Kerem Bürsin’in başrollerinde yer aldığı Can Feda filminin vizyon tarihi netleşti.

TAFF ve BRK’S Production ortak yapımı olan Can Feda’nın hazırlıkları tamamlandı. İki askerin mücadelesinin anlatılacağı filmde, ünlü oyuncular Burak Özçivit ile Kerem Bürsin başrolü paylaşıyor.


Senaryosu Zafer Külünk imzalı olan filmin yönetmenliğini ise M. Çağatay Tosun üstleniyor.

Özellikle Özçivit ve Bürsin hayranları tarafından şimdiden merakla beklenen film, 23 Şubat 2018 tarihinden itibaren seyirciyle buluşacak.
Yorumlar

  • Sakallı bıyıklı askermi olur arkadaş heleki türk askeri......

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

Vizyondaki Filmler

Vizyondaki yeni filmler
Vizyondaki eski filmler

Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

Son Haberler

Tüm haberler için tıklayın
Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir