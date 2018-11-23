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Sinema>  Sinema Haberleri
23 Kasım 2018 10:59

Burcu Biricik, yeni filmini seyircilerle izledi

Burcu Biricik, "Her şey seninle güzel" adlı yeni filmi için Eskişehir'de sinemaseverlerle buluştu.


Vizyondaki filmini Eskişehir'de annesi Müberra Sırçacı ile izlemeye gelen Biricik, filmgösterimi öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehir'e adeta hayran kaldığını söyledi.



Eskişehir'in sinema çekimleri için uygun bir kent olduğunu dile getiren Burcu Biricik, "Buradabulunmaktan dolayı çok mutluyum. Eskişehir çok sevdiğim bir yer. 2 yıl önce de başka bir film için gelmiştim. Eskişehir’in bazı yerlerinde sahneler çekmiştik. Sanki bir Avrupa şehrinde gibiyiz. Üniversiteyi burada okumadığıma çok üzüldüm. Buraya hep özendim çünkü." dedi.


Biricik, vizyondaki filminin İzmir'de çekildiğini ifade ederek, "Güzel bir duygusu olduğunu düşünüyorum. Güzel bir aşk hikayesi. Umarım beğenirsiniz. Filmimiz gişede gayet güzel gidiyor." diye konuştu.



Filmin yapımcısı Şebnem Aşkın da ilk defa Eskişehir'e geldiğini belirterek, "Umarım bir filmi de Eskişehir'de çekmek için geliriz. Ama şehrin ismi 'aydınlık şehir, güzel şehir, yeni şehir' olsun. Çünkü burada şehre ve size bakınca insanın içi açılıyor. İlginiz için hepinize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.


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