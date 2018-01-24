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Sinema>  Sinema Haberleri
24 Ocak 2018 10:15

Büşra Develi ve Burak Deniz'den Türkiyede bir ilk!

Oyuncu Büşra Develi ve Burak Deniz Türkiye'de ilk defa denenen bir Punk filminde başrolü aldılar.

Mu Tunç'un senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı Arada filminin başrollerinde Büşra Develi ve Burak Deniz yer alıyor. İstanbul’u terk etmek isteyen Ozan’ın bir günlük macerasını seyircilerinin gözleri önüne seriyor. Hurdalıkta yer alan çılgın rave partilerinden nargile kafelere kadar birçok mekanda Istanbul’un gizemli yeraltı kültürlerini seyircilerle buluşturan "Arada", Mu Tunç’un ilk yönetmenlik denemesi. Bayraktar,​ Deniz Celiloğlu​, Ceren Moray​, Seda Akman​, Cem Başeskioğlu​, Eriş Akman​, Yüksel Ünal ​gibi oyuncuları da kadrosunda bulunduruyor.



Filmin hikayesi ise İstanbuldan kaçıp Kaliforniya'da albüm çıkarmak isteyen Ozan'ın sevgilisiyle beraber İstanbul'dan çıkış yolu arayışını anlatıyor. Yerli yapım Punk filmi ilk gösterimini If İstanbul Bağımsız Film Festivalinde yapacak.



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