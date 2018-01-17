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Sinema>  Sinema Haberleri
17 Ocak 2018 16:56

Büyü dünyası genişliyor, Fantastik Canavarlar'ın ikinci filmi geliyor

Fantastik Canavarlar: Grindelwald'ın Suçları ile ilgili filmin yönetmeni yeni açıklamalarda bulundu.

J.K. Rowling'in, 2001 yılında yazdığı aynı adlı kitaptan sinemaya uyarladığı Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?'ın ardından serinin ikinci filmi 16 Kasım 2018'de Türkiye'de seyircisiyle buluşacak. Fantastik Canavalar: Grindewald'ın Suçları 1927 yılında, Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar? filmindeki olayların üzerinden birkaç ay geçmişken Gellert Grindelwald hapishaneden kaçar ve yeni bir ekip oluşturmaya çalışır. Onu durduracak tek kişi ise Albus Dumbledore'dur. Ancak Dumbledore'un eski öğrencisi Newt Scamander'dan yardım alması gerekecektir. Bu macera ile Newt, Amerikalı dostları Tina, Queenie ve Jacob bir araya gelir.


Filmin yönetmenliğini Harry Potter'dan tanıdığımız aynı zamanda ilk filminde yönetmenliğini yapan David Yates üstleniyor. Yönetmen verdiği demeçte ikinci filmin farklı bir mekanda olacağını söyledi. New York'ta geçen ilk filmin ardı sıra ikinci filmin büyük bir kısmının Paris'te geçeceğini söyledi. Diğer filmlerinde dünyanın farklı ülkerinde olacağı mesajını veren yönetmen ikinci dünya savaşının merkezi olan Almanya'nın kesinlikle filmde yer alabileceğini söyledi.


Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Johnny Depp, Jude Law, Zoe Kravitz, Ezra Miller, Colin Farrell, Ron Perlman, Jon Voight gibi oyuncular filmde yer alacak.

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