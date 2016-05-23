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Sinema>  Sinema Haberleri
24 Mayıs 2016 00:38

Büyük filmlerin büyük hataları

Bu film hatalarına inanamayacaksınız.

Sinema bize hiç yaşamadığımız, görmediğimiz ancak hayalini kurabildiğimiz dünyaları ışık aracılığı ile bize sunar. Projektörden beyazperdeye yansıyan şatafatlı dünyalar kimi zaman en güzel rüyalardan bile daha büyüleyicidir. Ancak sinemada yaratılan bu büyülü yön bazı aksıklar sebebiyle sekteye uğrar. Buna ister setteki kişilerinkteye uğrar. Buna ister setteki kişilerin dikkatsizliği diyin istersenizde kötü şans. Şu bir gerçek ki en büyük filmler bile bazen çok büyük hatalar yaparlar. Şimdi bu yapılan hatalardan derlenmişlisteyi size sunuyoruz. Bakalım siz bu yapılan büyük hataları filmleri izlerken fark edebilmiş miydiniz?


The Usual Suspects (1995)
Sanıyoruz ki yola çıkan ekip, havada uçak değiştirmek zorunda kalmış.


The Matrix (1998)
Neo'nun, Ajan Smith'in gözlüğünde başka konumda görünüyor. Belki de Smith'in gözleri bir başka "Matrix"tir.


Esaretin Bedeli (1994)
Müdür, aynı anda her iki eliyle birden fırça atmayı başarıyor.


Harry Potter
Hogwarts'da her iş büyü ile çözülüyor olabilir fakat aniden beliren yemeklerin sebebi emin olun ki büyü değil.


Titanic (1994)
Batmaz dedikleri Titanic dört ir yerinden çöküyor.


American History X (1998)
Ölürken bile havada yakalanan kağıt herhalde çocuk için çok kıymetli olsa gerek.


Pulp Fiction (1994)
Tarantino'nun tarzı bu, filmedeki izleri aniden silip seyirciyi şaşırtmayı seviyor.


The Shining (1980)
Kubrick de olsan çekim yaptığın helikopteri dikkatsizlik üzere kadraja sokabilirsin.


Titanic (1994)
Yeniden Titanic... Bu sefer de film için kurulan ışık ekipmanı kadrajın içine giriyor. Belki bir öğrenci filminde bile yapılmayacak bu hata bu kadar büyük filmin başına gelebiliyor.


Karayip Korsanları
Arkadaki adam belli ki korsan değil ama vahşi batıdan gelmiş olma ihtimali var.


Troy (2004)
Homeros uçağın icadını öngörmüş olamaz değil mi?



AHMET TOĞAÇ
Yorumlar
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