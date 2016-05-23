Büyük filmlerin büyük hataları

Sinema bize hiç yaşamadığımız, görmediğimiz ancak hayalini kurabildiğimiz dünyaları ışık aracılığı ile bize sunar. Projektörden beyazperdeye yansıyan şatafatlı dünyalar kimi zaman en güzel rüyalardan bile daha büyüleyicidir. Ancak sinemada yaratılan bu büyülü yön bazı aksıklar sebebiyle sekteye uğrar. Buna ister setteki kişilerinkteye uğrar. Buna ister setteki kişilerin dikkatsizliği diyin istersenizde kötü şans. Şu bir gerçek ki en büyük filmler bile bazen çok büyük hatalar yaparlar. Şimdi bu yapılan hatalardan derlenmişlisteyi size sunuyoruz. Bakalım siz bu yapılan büyük hataları filmleri izlerken fark edebilmiş miydiniz?Sanıyoruz ki yola çıkan ekip, havada uçak değiştirmek zorunda kalmış.Neo'nun, Ajan Smith'in gözlüğünde başka konumda görünüyor. Belki de Smith'in gözleri bir başka "Matrix"tir.Müdür, aynı anda her iki eliyle birden fırça atmayı başarıyor.Hogwarts'da her iş büyü ile çözülüyor olabilir fakat aniden beliren yemeklerin sebebi emin olun ki büyü değil.Batmaz dedikleri Titanic dört ir yerinden çöküyor.Ölürken bile havada yakalanan kağıt herhalde çocuk için çok kıymetli olsa gerek.Tarantino'nun tarzı bu, filmedeki izleri aniden silip seyirciyi şaşırtmayı seviyor.Kubrick de olsan çekim yaptığın helikopteri dikkatsizlik üzere kadraja sokabilirsin.Yeniden Titanic... Bu sefer de film için kurulan ışık ekipmanı kadrajın içine giriyor. Belki bir öğrenci filminde bile yapılmayacak bu hata bu kadar büyük filmin başına gelebiliyor.