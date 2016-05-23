Büyük filmlerin büyük hataları

The Usual Suspects (1995)
Sanıyoruz ki yola çıkan ekip, havada uçak değiştirmek zorunda kalmış.
The Matrix (1998)
Neo'nun, Ajan Smith'in gözlüğünde başka konumda görünüyor. Belki de Smith'in gözleri bir başka "Matrix"tir.
Esaretin Bedeli (1994)
Müdür, aynı anda her iki eliyle birden fırça atmayı başarıyor.
Harry Potter
Hogwarts'da her iş büyü ile çözülüyor olabilir fakat aniden beliren yemeklerin sebebi emin olun ki büyü değil.
Titanic (1994)
Batmaz dedikleri Titanic dört ir yerinden çöküyor.
American History X (1998)
Ölürken bile havada yakalanan kağıt herhalde çocuk için çok kıymetli olsa gerek.
Pulp Fiction (1994)
Tarantino'nun tarzı bu, filmedeki izleri aniden silip seyirciyi şaşırtmayı seviyor.
The Shining (1980)
Kubrick de olsan çekim yaptığın helikopteri dikkatsizlik üzere kadraja sokabilirsin.
Titanic (1994)
Yeniden Titanic... Bu sefer de film için kurulan ışık ekipmanı kadrajın içine giriyor. Belki bir öğrenci filminde bile yapılmayacak bu hata bu kadar büyük filmin başına gelebiliyor.
Karayip Korsanları
Arkadaki adam belli ki korsan değil ama vahşi batıdan gelmiş olma ihtimali var.
Troy (2004)
Homeros uçağın icadını öngörmüş olamaz değil mi?
AHMET TOĞAÇ