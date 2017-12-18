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Sinema>  Sinema Haberleri
18 Aralık 2017 12:05

Büyük heyecan için geri sayım başladı

Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek olan Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması için başvurular başladı.

Genç sinemacıların her geçen yıl daha büyük bir heyecanla beklediği Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması için geri sayım başladı. Lions 118 Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi’nin düzenlediği ödüllü yarışmanın bu yıl dokuzuncusu yapılıyor.

Gelişmekte olan sinema sektörüne yeni ve genç yeteneklerin katılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen ödüllü yarışmada son başvuru tarihi 15 Şubat 2018 olacak.

Kazananların açıklanacağı ve ödüllerin verileceği Gala gecesi 11 Nisan 2018 Çarşamba akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi Drama Salonu’nda gerçekleşecek.

Birbirinden değerli kişilerin yer aldığı Jüri şu isimlerden oluşuyor:

Müjdat GEZEN Tiyatro ve Sinema Oyuncusu
Prof. Dr. Cem PEKMAN Kocaeli Üni. İletişim Fak. Bşk.
Doç. Dr. Gizem UĞURLU Anadolu Üni. İ.B. Fak. Sin. ve TV Bölümü
Gizem ERTÜRK Sinema Yazarı, TV Program Sunucusu
Umur BUGAY Senarist, Oyuncu, Yazar
Metehan ŞEREFLİOĞLU Film Yönetmeni
Orhan CESUR Yönetmen
Hakan HAKSUN Yazar, Senarist
Prof. Dr. Fatoş ADİLOĞLU BAU İletişim Tasarım Bölüm Bşk.
Doç. Dr. Zeynep ÜSTÜNİPEK Kadir Has Üni. Radyo TV Böl. Bşk. Yönetmen
Do. Dr. Bengisu BAYRAK Nişantaşı Üni. Sanat ve Tasarım Fa. Öğr. Üyesi
Janet BARIŞ Film Eleştirmeni
Ertuğrul YILDIZ 118 Y Genel Yönetmen 1. Yardımcısı
Tuba KALELİOĞLU Salacak Leo Kulübü

Ayrıntılı bilgi ve başvuru formu için www.lionskisafilm.org


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