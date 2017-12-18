18 Aralık 2017 12:05 Büyük heyecan için geri sayım başladı Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenecek olan Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması için başvurular başladı.

Genç sinemacıların her geçen yıl daha büyük bir heyecanla beklediği Uluslararası Lions Kısa Film Yarışması için geri sayım başladı. Lions 118 Y İstanbul Anadolu Yakası Yönetim Çevresi’nin düzenlediği ödüllü yarışmanın bu yıl dokuzuncusu yapılıyor.



Gelişmekte olan sinema sektörüne yeni ve genç yeteneklerin katılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen ödüllü yarışmada son başvuru tarihi 15 Şubat 2018 olacak.



Kazananların açıklanacağı ve ödüllerin verileceği Gala gecesi 11 Nisan 2018 Çarşamba akşamı Zorlu Performans Sanatları Merkezi Drama Salonu’nda gerçekleşecek.



Birbirinden değerli kişilerin yer aldığı Jüri şu isimlerden oluşuyor:



• Müjdat GEZEN Tiyatro ve Sinema Oyuncusu

• Prof. Dr. Cem PEKMAN Kocaeli Üni. İletişim Fak. Bşk.

• Doç. Dr. Gizem UĞURLU Anadolu Üni. İ.B. Fak. Sin. ve TV Bölümü

• Gizem ERTÜRK Sinema Yazarı, TV Program Sunucusu

• Umur BUGAY Senarist, Oyuncu, Yazar

• Metehan ŞEREFLİOĞLU Film Yönetmeni

• Orhan CESUR Yönetmen

• Hakan HAKSUN Yazar, Senarist

• Prof. Dr. Fatoş ADİLOĞLU BAU İletişim Tasarım Bölüm Bşk.

• Doç. Dr. Zeynep ÜSTÜNİPEK Kadir Has Üni. Radyo TV Böl. Bşk. Yönetmen

• Do. Dr. Bengisu BAYRAK Nişantaşı Üni. Sanat ve Tasarım Fa. Öğr. Üyesi

• Janet BARIŞ Film Eleştirmeni

• Ertuğrul YILDIZ 118 Y Genel Yönetmen 1. Yardımcısı

• Tuba KALELİOĞLU Salacak Leo Kulübü