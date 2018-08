Büyük ödül Coco’ya gitti

Latinlerin Oscar’ı olarak anılan Imagen Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 33’üncüsü gerçekleşen Imagen Ödülleri’nde Latinleri beyaz perdede ve televizyonda en olumlu şekilde temsil eden yapımlar ödüllendiriliyor. Şubat ayında En İyi Animasyon Filmi dahil olmak üzere iki Oscar kazanan son Pixar harikası "Coco", 33. Imagen Ödülleri'nde de büyük ödüle uzandı.Dizi kategorilerine ise National Geographic'te yayınlanan "The Long Road Home" üç ödülle damga vurdu. İşte kazananların tamamı:

En İyi Film:Coco

En İyi Yönetmen:Lee UnkrichveAdrian Molina(Coco)

En İyi Erkek Oyuncu:Eugenio Derbez(Overboard)

En İyi Kadın Oyuncu:Eva Longoria(Overboard)

En İyi Drama Dizisi:Station 19

En İyi Komedi Dizisi:One Day at a Time

En İyi Mini Dizi veya TV Filmi:The Long Road Home

En İyi Erkek Oyuncu:E.J. Bonilla(The Long Road Home)

En İyi Kadın Oyuncu:Justina Machado(One Day at a Time)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:Jorge Diaz(The Long Road Home)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:Stephanie Beatriz(Brooklyn Nine-Nine)

En İyi Genç Oyuncu:Jenna Ortega(Stuck in the Middle)