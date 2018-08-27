Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
27 Ağustos 2018 10:31

Büyük ödül Coco’ya gitti

33. Imagen Ödülleri sahiplerini buldu.


Latinlerin Oscar’ı olarak anılan Imagen Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl 33’üncüsü gerçekleşen Imagen Ödülleri’nde Latinleri beyaz perdede ve televizyonda en olumlu şekilde temsil eden yapımlar ödüllendiriliyor. Şubat ayında En İyi Animasyon Filmi dahil olmak üzere iki Oscar kazanan son Pixar harikası "Coco", 33. Imagen Ödülleri'nde de büyük ödüle uzandı.Dizi kategorilerine ise National Geographic'te yayınlanan "The Long Road Home" üç ödülle damga vurdu. İşte kazananların tamamı:


En İyi Film:Coco
En İyi Yönetmen:Lee UnkrichveAdrian Molina(Coco)
En İyi Erkek Oyuncu:Eugenio Derbez(Overboard)
En İyi Kadın Oyuncu:Eva Longoria(Overboard)

En İyi Drama Dizisi:Station 19
En İyi Komedi Dizisi:One Day at a Time
En İyi Mini Dizi veya TV Filmi:The Long Road Home
En İyi Erkek Oyuncu:E.J. Bonilla(The Long Road Home)
En İyi Kadın Oyuncu:Justina Machado(One Day at a Time)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:Jorge Diaz(The Long Road Home)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:Stephanie Beatriz(Brooklyn Nine-Nine)
En İyi Genç Oyuncu:Jenna Ortega(Stuck in the Middle)

Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir