Büyük potansiyel taşımasına rağmen asla çekilmeyen 13 film

"Keşke olmasaydı" dediğimiz olaylar ve "keşke olsaydı" dediğimiz olaylar arasında bir ileri bir geri yaşıyoruz işin açıkçası. Üstelik sinema da işimizi kolaylaştırıp isteklerimize ulaşmamız konusunda bize yardımcı olmuyor. Hollywood karşımıza ya iyi fikirli kötü filmler, ya da zaten kötü olan bir fikrin pratikte de kötü olmasını izlettirip duruyor gibi. Bir yandan da, önceden aşina olduğumuz projeleri, farklı şekillerde tekrar önümüze koyuyor. Ancak en acımasızcası, aslında izlemek isteyebileceğimiz bir şeyin tak diye masada bırakılıp rafa kaldırılması. Aşağıda bahsedeceğimiz bu 13 film, potansiyel taşıyan, büyük kitlelerin ilgisini çekebilecek ancak asla çekilmemiş filmler... Mutsuzluğumuzu bağışlayın, biraz fazla etkilendik bu filmlerin gerçekleşmemesinden.

Gladiator 2









2000 yapımı Gladiator, hepimizin hatırladığı gibi çok büyük ses getirmiş ve döneminin en çok izlenen filmlerinden birisi olmuştu. Filmde baş rolü üstlenen Russell Crowe ve filmin yönetmeni Ridley Scott, birçok kez bir araya gelip, bir devam filmi çekmeyi konuşmuşlar. Hatta, Russell Crowe'un karakterinin ilk filmin sonunda ölmüş olması bile bunu engellememiş. Ayrıca müzisyen Nick Cave'den ikinci filmin senaryosunu istemişler ve o da yazmış. Fakat yapımcı şirket hiçbir zaman onlar kadar heyecanlı olamamış ve ikinci Gladyatör filmi masada kalmış.



Halo











Yalnızca bilgisayar oyunu olarak büyük başarılar göstermiş bir proje Halo. İçinde gayet görkemli bir öykü ve aksiyon var. Bu yüzden, 2005 yılında Universal Pictures ve daha sonra da 20th Century Fox, bu bilgisayar oyununu bir film uyarlaması haline de getirmek istemiş. Lord of the Rings'in harika adamı Peter Jackson ve Disctrict 9'un yazarı ve yönetmeni Neill Blomkamp projenin yönetmeni ve yapımcısı olmuştu. Ancak beş aylık ön çalışmadan sonra, artan giderler ve yapımcıların mutsuzluğu nedeniyle proje tamamen çöpe atıldı.

Beetlejuice Goes Hawaiian









1988'de Tim Burton, gişedeki altını Beetlejuice ile beklenmedik bir şekilde buldu. Oldukça tuhaf bir şekilde popüler hale geldi, Michael Keaton'un baş rolünü üstlendiği yapım. Bundan sonra ise ikili, Batman ve Batman Returns için çalışmak adına bir devam filmi olan Beetlejuice Goes Hawaiian'ı sonsuza kadar erteledi.





Sandman











Hala bunu çekenin büyük bir sevap işleyeceği kanaatindeyiz. Neil Gaiman'ın müthiş çizgi romanının sinema yolculuğu, 1996 yılında başlamıştı. Yıllar sonra hiçbir şey olmadı bu projeyle ilgili. 2016'nın başlarında ise Joseph Gordon-Levitt ufaktan Sandman'e el attı. Ancak yine mümkün olmadı. Öyle görünüyor ki, bir rüyadan fazlası değil Sandman.



The Amazing Spider-Man 3











Bu filmin de yapılmayacak olması Spider-Man hayranlarını epey üzdü. Fakat ne olursa olsun Sony, Spider-Man'i yeniden Marvel Sinematik Evreni'ne tekrar katarak, çok daha farklı bir Spider-Man izlememizi sağladı.



Sinister Six













Esasen Sinister Six'in, Sony'nin elindeki Suicide Squad olacağı ön görülüyordu. Tek amacı Spider-Man'i öldürmek olan altı kötüler kötüsü karakter, iş yapabilecek bir projeydi. Ne var ki tıpkı Amazing Spider-Man 3'te olduğu gibi Sinister Six de havada kalan bir proje oldu.





Superman Lives











Süper kahraman uzmanı bir senarist olan Kevin Smith'in elinden çıkan senaryosu ve Tim Burton'un yönetmenliğiyle Superman Lives, büyük bir hit olma ihtimali taşıyordu. 1996'da Burton, Nicholas Cage'i Superman olarak seçti. Elbette ki bu, tuhaf bir seçimdi. O noktada farklı senaristler de devreye girdi ve filmle ilgili fikirler, gittikçe kötüleşti. Proje, üzücü bir şekilde havada kaldı.





Stanley Kubrick'in Napoleon'u











2001: A Space Odyssey'i bitirdiği sırada Stanley Kubrick'in bambaşka bir projesi vardı. Napoleon Bonaparte'nin hayatını, epik bir drama haline getirecekti fakay Warner Bros, geçen sürede Napoleon filmi için para harcamamaya karar verdi.





Roger Rabbit II











Who Framed Roger Rabbit'i izleyen kimsenin aklından karakterlerin birbiriyle uyumu çıkmadı. Disney, ikinci film için Steven Spielberg ile birlikte çok daha yakın çalışmaya başlamış ve öyküyü birlikte inşa etmeye çalışmıştı. Ancak nasıl olduysa bir şekilde, film masada kaldı.





Yellow Submarine











Kimse Disney'in neden yeniden Yellow Submarine'i "çekmek" istediğini anlayamadı. Filmin arkasında, yönetmen koltuğunda Robert Zemeckis vardı. Zemeckis, Kutup Ekspresi filminde kullandığı tekniği bire bir kullanmak istedi. Bu yüzden filmin yapım bütçesi beklenenin kat kat üstüne çıktı ve Disney, projeyi komple rafa kaldırdı.





Pixar's Newt











Pixar, uzun yıllardır çok yaratıcı işlerle karşımıza çıkıyor ve bu yaratıcılığı harika animasyon teknikleriyle de destekliyor. Newt de bunlardan birisi olacaktı. Ancak rakipleri Blue Sky Studios, Newt'le aynı zamanlarda aşağı yukarı aynı öyküyü taşıyan bir filme imza atıyordu. Proje bu nedenle gerçekleştirilmedi.











Night Skies











Steven Spielberg, Close Encounters of the Third Kind'ın araştırmalarını yaparken, Kentuckyli bir çiftçinin gremline benzeyen uzaylıların saldırısına uğradığını öğrenmişti. Bu da Spielberg'e haliyle ilham kaynağı oldu ve Watch the skies'ı yaratmaya başladı Spielberg. John Sayles ise kendisi tarafından senarist olarak seçildi. Her şey yolunda gidiyor gibi görünürken Spielberg Raiders of the Lost Ark'ı çekiyordu ve o filmde tamamen şiddetin içine gömülmüştü. Bu da Spielberg için Night Skies'ın farklı bir yöne gitmesine neden oldu. Tuhaf bir şekilde Night Skies, artık Night Skies olmaktan çıktı ve rafa kalktı. Buna rağmen film, belli başlı Spielberg filmlerine parça parça da olsa ilham kaynağı oldu.

Justice League: Mortal











DC Extended Universe, kritik bağlara sahip bir evren ve buna rağmen 2009'da, büyük bir başlangıç fırsatını kaçırdığını söyleyebiliriz. Projenin yönetmeni George Miller olacaktı. Üstelik, bu sene izleyeceğimiz Justice League'e epey benzediğini söyleyebiliriz. Miller'ın proje hakkında müthiş fikirleri vardı. Oyuncuları, senaryosu hatta kostümleri bile hazırdı. Her şey hazırken Warner Bros bu projeden vazgeçti. Neden olarak ise senaristler arasındaki anlaşmazlıklar gösterildi.









Andaç ÜZEL