Büyükada Adalar Kent Konseyi’nde Yazlık Sinema Keyfi başlıyor!





Adalar Kent Konseyi’nde 29 Mayıs itibariyle Eylül sonuna kadar her Salı akşamı ücretsiz film gösterimleri gerçekleşecek. Hava şartları elverdiği ölçüde açık havada gösterilecek seçki filmlerden yerli yapımların bir kısmında filmlerin yönetmen ya da oyuncuları da konuk olacaklar ve sinema içerik editörü Melis Zararsız moderatörlüğünde, filmle ilgili kısa söyleşiler gerçekleşecek.

Başka Sinema ile yapılan işbirliği sonucu, Başka Sinema filmlerinin de gösterileceği bir takvim oluşturuluyor.

29 Mayıs’ta izleyeceğimiz ilk film 2016’nın en iyi filmlerinden, Kıvanç Sezer imzalı Babamın Kanatları. Filmin başrollerini, Menderes Samancılar, Musab Ekici, Kübra Kip ve Tansel Öngel paylaşmıştı. İlk gösterimini Çek Cumhuriyeti'nde 51. Uluslararası Karlovy Vary Film Festivali'nde yapan ve dağıtımını Nar Film'in üstlendiği film, 23. Adana Film Festivalinde ve 53.Antalya Film Festivalinde çeşitli ödüller kazanmıştı.

Yönetmen Kıvanç Sezer’in katılımıyla gerçekleşecek film söyleşi ve gösterimi 20:00’de Adalar Kent Konseyi’nde gerçekleşecek.

Yer sınırlı olduğundan katılım için e-posta ile isim yazdırınız.

İstanbul’dan günübirlik gelecek konuklarımız, Büyükada’dan dönüş saatlerini kontrol etmeyi unutmayınız.

Eylül sonuna kadar gerçekleşecek film gösterimlerimiz kesinleştikçe bilgi verilecektir. Bilgi için e-posta atabilirsiniz.

Tarih: 29 Mayıs 2018

Film: Babamın Kanatları/Kıvanç Sezer

Saat: 20:00 – 22:50

Yer: Büyükada Adalar Kent Konseyi (Maden Mahallesi, Çınar Meydanı)