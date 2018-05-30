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30 Mayıs 2018 13:50

Büyükada'da Babamın Kanatları gösterimi gerçekleşti!

Yazlık sinema günleri her salı tüm hızıyla devam edecek...


Daha önce de duyurduğumuz üzere Büyükada’da bulunan Adalar Kent Konseyi’nde 29 Mayıs itibariyle Eylül sonuna kadar her salı akşamı ücretsiz film gösterimleri gerçekleşecek.


29 Mayıs Salı akşamı yazlık sinema günleri Babamın Kanatları filmi ile başladı. 50'den fazla kişinin katılım gösterdiği film gösterimi sonrası yönetmen Kıvanç Sezer, sinema içerik editörü Melis Zararsız moderatörlüğünde kendini tanıtarak katılımcıların sorularını yanıtladı.


Eylül sonuna kadar açık havada gösterilecek seçki filmlerden yerli yapımların bir kısmında filmlerin yönetmen ya da oyuncuları da konuk olacaklar. Seçkide Başka Sinema filmleri de yer alıyor.


Adalar Kent Konseyi sosyal medya hesaplarından etkinlik detaylarını öğrenebilirsiniz.


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    Babamın Kanatları
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