Bond kim olacak tartışmaları devam ediyor.

Kasap Havası, Rauf, Mon Roi gibi filmler var...

Yazlık sinemanın Temmuz programı ise şöyle:

Büyükada'da yer alan Adalar Kent Konseyi Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen yazlık sinema keyfi her Salı akşamı devam ediyor.

27 Haziran 2018 10:29 Büyükada'da Temmuz ayı yazlık sinema programı Kasap Havası, Rauf, Mon Roi gibi filmler var...

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