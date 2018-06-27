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27 Haziran 2018 10:29

Büyükada'da Temmuz ayı yazlık sinema programı

Kasap Havası, Rauf, Mon Roi gibi filmler var...


Büyükada'da yer alan Adalar Kent Konseyi Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen yazlık sinema keyfi her Salı akşamı devam ediyor.


Başka Sinema'nın da desteğiyle dün gece Gloria adlı film, hava şartları nedeniyle merkezin yarı kapalı alanında gerçekleştirildi.


Yazlık sinemanın Temmuz programı ise şöyle:

3 Temmuz 2018: Yönetmen Çiğdem Sezgin'in de katılımıyla "Kasap Havası"

10 Temmuz 2018: Başka Sinema katkılarıyla İngiliz filmi "45 Yıl"

17 Temmuz 2018 Yönetmen Burçak Üzen'in de katılımıyla "Beginner"

24 Temmuz 2018 Başka Sinema katkılarıyla Fransız yapımı "Prensim"

31 Temmuz 2018 Yönetmen Barış Kaya'nın da katılımıyla "Rauf"


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    Kasap Havası
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