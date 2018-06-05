5 Haziran 2018 09:52 Büyükada'da yazlık sinema devam ediyor! Bu hafta Hemşire adlı yerli yapım izlenecek





Geçtiğimiz Salı yönetmen Kıvanç Sezer'in katılımıyla ve Babamın Kanatları adlı filmin gösterimiyle başlayan Büyükada'da yazlık sinema günleri tüm hızıyla devam ediyor.

Adalar Kent Konseyi Çelik Gülersoy Kültür ve Sanat Merkezi bahçesinde devam etmekte olan sinema günlerinde bu hafta Dilek Çolak imzalı Hemşire adlı yerli yapım gösterilecek.

Yönetmenin şehir dışında olması sebebiyle katılamayacağı gösterim sinema yazarı Melis Zararsız moderatörlüğünde gerçekleşecek, katılımcılarla filmle ilgili sohbetler gerçekleştirilecek.

Belgeselci kimliği ile bilinen yönetmen Dilek Çolak’ın ilk uzun metrajlı filmi Hemşire 11 Mayıs'ta Başka Sinema katkılarıyla vizyona girmişti.

Film, bedenindeki fazla kiloları ile bir türlü barışamayan hemşire Leyla ile F tipi cezaevlerini protesto için ölüm orucuna giren mahkum Kerem’in bir odaya sıkışan iletişim kurma çabalarını anlatıyor.Başrollerde Evren Duyal ve Sermet Yeşil'in olduğu film bu akşam (5 Haziran Salı) Büyükada'da saat 20.00'den itibaren seyircisini bekleyecek.

Gelecek hafta Büyükada'da Başka Sinema'nın dağıtımını üstlendiği, İranlı yönetmen Asghar Farhadi imzalı Geçmiş filmi izlenecek.