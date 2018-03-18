Çağan Irmak'ın yeni filmi geliyor

Başrolünde Engin Akyürek'in olduğu Çağan Irmak filminde Şerif Sezer, Hilal Altınbilek, Ogün Kaptanoğlu, Osman Alkaş gibi isimler de eşlik ediyor.

Film, başından geçen travmatik bir kaza sonrası vardığı kasabada, şifacı bir kadın ve kasaba sakinlerinin yardımlarıyla bu zorlu süreci atlatmaya çalışan Kerem'in hikâyesine odaklanıyor. Çağan Irmak imzalı film gerilim türünde ve bol sürprizli kurgusuyla seyircileri şaşırtacağa benziyor.

Engin Akyürek basın toplantısında, Çağan Irmak ile çalışmanın ne kadar özel bir deneyim olduğunu dile getirirken, Hilal Altınbilek ise ilk beyazperde deneyiminin Çağan Irmak ve bu denli güçlü bir ekiple çalışmak olmasının kendisi için ne kadar değerli olduğunu ifade etti. Şerif Sezer ise Irmak’ın kendisi için hep unutulmaz karakterler yazdığından çok memnun olduğunu söyledi.

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