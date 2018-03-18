Çağan Irmak'ın yeni filmi geliyor

Başrolünde Engin Akyürek'in olduğu Çağan Irmak filminde Şerif Sezer, Hilal Altınbilek, Ogün Kaptanoğlu, Osman Alkaş gibi isimler de eşlik ediyor.
Başrolünde Engin Akyürek'in olduğu Çağan Irmak filminde Şerif Sezer, Hilal Altınbilek, Ogün Kaptanoğlu, Osman Alkaş gibi isimler de eşlik ediyor.
Merakla beklenen film Çocuklar Sana Emanet, 23 Mart'ta vizyonda!
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15 yıllık aradan sonra gelen yeni Tomb Raider filmi, türdeşleri arasında ön plana çıkabilecek herhangi bir özelliğe sahip olmayan sıradan bir aksiyon.
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