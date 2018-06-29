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Sinema>  Sinema Haberleri
29 Haziran 2018 10:35

Çağan Irmak'ın yeni filmi geliyor!

Beni Hatırla'nın vizyon tarihi belli oldu


CJ Entertainment Turkey, Avşar Film'in yapımcılığını üstlendiği, Çağan Irmak'ın yeni filmi Beni Hatırla'nın da vizyon tarihini açıkladı.


Irmak'ın senaryosunu kaleme alıp yönetmenliğini üstleneceği film, 23 Kasım 2018 tarihinde vizyonda olacak.


Sevilen yönetmen daha önce Babam ve Oğlum (2005), Unutursam Fısılda (2014), Issız Adam (2008), Nadide Hayat (2015), Benim Adım Feridun (2016), Barda (2007), Ulak (2008) ve Dedemin İnsanları (2011) gibi oldukça başarılı filmlere imza atmıştı. Bakalım bu filmin konusu ne olacak?


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