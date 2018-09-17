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Sinema>  Sinema Haberleri
17 Eylül 2018 09:13

Çağan Irmak’ın yeni filminden ilk fragman yayınlandı

Çağan Irmak imzalı "Bizi Hatırla"dan ilk fragman gün yüzüne çıktı.


Issız Adam, Babam ve Oğlum, Dedemin İnsanları, Ulak ve Unutursam Fısılda gibi filmlere imza atan Türk sinemasının başarılı yönetmeniÇağan Irmak’ın yeni filmi Bizi Hatırla’nın ilk fragmanı sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Fragmanı ilk olarak 8. Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda yayınlanan film aile ilişkilerini konu alıyor.


Bol yıldızlı oyuncu kadrosunda Altan Erkekli, Tolga Tekin, Özge Özberk ve Binnur Kaya gibi isimler yer alıyor. Senaryosu da Çağan Irmak’ın kaleme aldığı filmin hikayesi Şükrü Avşar’a ait. “Hikayenin hepimizin elimizin taşın altına koyması gerektiren bir konu...” olduğunu ifade eden Irmak, “bu filmi çekerken seyircilerin de gülümseyerek izlemelerini, tebessüm etmelerini hayal ettim” dedi.


Bizi Hatırla, 23 Kasım’da sinemalarda...



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