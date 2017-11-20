Çağan Irmak'ın yeni filminden ilk görüntüler

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı Çocuklar Sana Emanet filminden ilk teaser yayınlandı.



Başrolünde Engin Akyürek'in olduğu gerilim türü yapımda Şerif Sezer, Hilal Altınbilek, Birsen Dürülü, Osman Alkaş gibi isimler de yer alıyor.



Film, başından geçen travmatik trafik kazası sonrası geldiği gizemli kasabada, şifacı bir kadın ve kasaba sakinlerinin yardımlarıyla bu süreci atlatmaya çalışan Kerem'in hikâyesini anlatıyor.



Filmin 23 Mart 2018'de vizyona girmesi bekleniyor.





