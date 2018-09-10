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Sinema>  Sinema Haberleri
10 Eylül 2018 10:36

Çağatay Ulusoy Hollywood yolcusu

Çağatay Ulusoy, Hollywood projesine imza atmak için önceki gün ABD'ye uçtu.


Şu sıralar Netflix yapımı dizinin çekimlerinde boy gösteren Çağatay Ulusoy, Los Angeles’ta Angelina Jolie ve Johnny Depp'in de yer aldığı United Talent Agency ile el sıkışmıştı. Yakışıklı aktör Hollywood projesine imza atmak için önceki gün ABD'ye uçtu.


Birkaç yıldır sık sık ABD'ye giderek kendisini yabancı dil ve oyunculuk konusunda geliştiren Çağatay Ulusoy, Hollywood projesine imza atacak. 27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü yetenek ajanslarından biri olan United Talent Agency ile anlaşma imzalamıştı.



Başrolünde rol aldığı Netflix'in ilk Türk dizisi The Protector'un çekimlerini tamamlayan Ulusoy, önceki gün ABD'ye uçtu. Angelina Jolie ve Johnny Depp gibi yıldızlarla çalışan ajans yetkilileriyle buluşacak olan Ulusoy, birkaç gün içerisinde önemli bir Hollywood projesi için imza atacak.


Ulusoy ile aynı ajansla çalışacak olan Hazal Kaya da Temmuz ayında Los Angeles'a giderek yetkililerle yüz yüze görüştü. Kaya'nın da bu ziyareti sırasında çok önemli bir film anlaşması için imza attığı öne sürülmüştü.


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