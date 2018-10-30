30 Ekim 2018 14:54 Çakallar Kazakistan’ı bastı! Çakallarla Dans serisinin yönetmeni Murat Şeker ile başrol oyuncularından Didem Balçın Kazakistan Türk Filmleri haftasına onur konukları olarak katıldı.

Kazakistan Türk Filmleri haftası kapsamında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Almati kenti Ritz Carlton Otel’de düzenlenen resepsiyona katılan ünlü yönetmen Murat Şeker ve büyük beğeni toplayan ‘‘Diriliş:Ertuğrul’’ dizisindeki Selcen Hatun rolüyle davet edilen oyuncu Didem Balçın onur konuğu olarak yerini aldı…

Kazakistan Türk Filmleri Haftası’nın açılış filmi olan “Görevimiz Tatil” filminin yönetmeni Murat Şeker “Kazakistan adeta ikinci evimiz gibi bizi kucakladı. Her yıl düzenlenen Türk Filmleri haftası bizim için çok anlamlı… Bu sene yıllardır Çakallarla Dans sinema film serilerinde birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum oyuncumuz Didem Balçın’la birlikte onur konuğu olarak 29 Ekim Cumhuriyet bayramı resepsiyonuna katılmaktan büyük mutluluk duyduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Güzel oyuncu Didem Balçın ise, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona ‘‘Diriliş:Ertuğrul’’ dizisindeki Selcen Hatun karakterinin çok beğenilmesiyle davet edilerek onur konuğu olmaktan ayrıca onur duydum” dedi.