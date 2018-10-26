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26 Ekim 2018 15:23

Çakalların piknik keyfi

Piknik çekimleri sırasında ip atlayıp yakar top oynayan, mangal yakıp halaylar çeken oyuncular çocuklar gibi eğlendi.


“Çakallarla Dans 5” filminin oyuncuları Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Hakan Bilgin, Hande Katipoğlu ve Naz Çağla Irmak filmin piknik sahnelerinin çekimlerinde adeta çocukluklarına döndüler.


Yapımcılığını Sugarworkz & TAFF Pictures’ın yaptığı, senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker’in yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği film 8 Kasım Perşembe günü vizyonda…



Çakallar Dans 5 filmi konusu:


Çakallar grubumuz birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olurlar. Kahramanlarımız, bu yasağı delmek isterken Kayınço Gökhan’ın yıllar önce tek gecelik ilişkisinden çocuğu olduğu ortaya çıkar. Kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan’la birliktedir. Gökhan, bunu gururuna yediremez. Sinan’la kızı Leyla’yı ayırmanın yollarını aramaya başlar. Ancak bunu tek başına yapması imkansızdır. Çakallar hem yasağı delip hem de Kayınço’nun kızını kurtarmaya çalışırken başlarına birbirinden komik, heyecanlı olaylar gelecektir.


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