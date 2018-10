Çakallarla Dans 5’in fragmanı geldi

“Çakallarla Dans”ın fenomen haline gelen ana karakterlerini canlandıran Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu’nun yanı sıra Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz, Hande Katipoğlu ve kadroya yeni katılan Şebnem Dönmez, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın ve Naz Çağla Irmak ile‘‘Çakallarla Dans 5’’ 8 Kasım Perşembe günü vizyonda…

Yönetmen Murat Şeker ‘‘Afiş vizyona çok az kaldığının habercisi, fragmanımız da hazırlandı. Heyecanlı bir süreç içine girdik. 8 Kasım Perşembe günü bir maniniz yoksa kahkahaya bekliyoruz’’ dedi.

Children of Men, Sex And the City, King Kong, Valkyrie, Shrek, The Kingdom, Ocean's Thirteen gibi dünyaca ünlü filmlerin tanıtım çalışmalarında da yer alan, şu an Paris’te yaşayan ve Fransız film dünyasına afiş tasarlayan Ali Doğramacı hazırladığı afiş ile ilgili, “Bu sefer kalabalık bir kadro var daha uzun zaman aldı. Çakallarla Dans serisinin tüm afişlerini tasarlarken aynı heyecanı ve keyfi yaşıyorum filmi ben de çok merak ediyorum.” dedi.

Yapımcılığını Sugarworkz & TAFF Pictures’ın yaptığı, senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker’in yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği sinema filmi serisinde macera kaldığı yerden devam ediyor…

Çakallar Dans 5 filmi konusu:

Çakallar grubumuz birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olurlar. Kahramanlarımız, bu yasağı delmek isterken Kayınço Gökhan’ın yıllar önce tek gecelik ilişkisinden çocuğu olduğu ortaya çıkar. Kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan’la birliktedir. Gökhan, bunu gururuna yediremez. Sinan’la kızı Leyla’yı ayırmanın yollarını aramaya başlar. Ancak bunu tek başına yapması imkansızdır. Çakallar hem yasağı delip hem de Kayınço’nun kızını kurtarmaya çalışırken başlarına birbirinden komik, heyecanlı olaylar gelecektir.