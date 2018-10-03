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3 Ekim 2018 16:38

Çakallarla Dans 5’in vizyon tarihi belli oldu!

Fenomen seri Çakallarla Dans’ın beşinci filminin vizyon tarihi belli oldu.


Murat Şeker’in bir kez daha yönetmen koltuğuna oturduğu fenomen seri Çakallarla Dans’ın yeni halkası 9 Kasım’da izleyiciyle buluşacak. Bir kez daha Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu’nun başrollerini paylaştığı Çakallarla Dans 5’in ilk afişi de görücüye çıktı.


Çakallarla Dans serisinin Hüseyin abisi Hakan Bilgin, devam filmi ile ilgili, “Aynı kadroyu bozmadan beşincisini çektiğimiz ‘Çakallarla Dans’, 9 Kasım’da vizyona girecek, heyecanlıyız” açıklamasında bulundu.



Başrol oyuncularına ilaveten Şebnem Dönmez dışında Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz, Hande Katipoğlu yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın ve Naz Çağla Irmak’ın da rol aldığı filmin vizyon tarihi 9 Kasım 2019 Cuma olarak netleşti.


Filmde, mahkeme tarafından birbirlerine 100 metreden fazla yaklaşmama cezası alarak şartlı tahliye olan çakallar için birbirlerinden ayrı kalması pek mümkün olmayacaktır. Ekibi tekrar bir araya getiren ise Gökhan’ın uzun yıllar önce yaşadığı tek gecelik bir ilişkiden bir kızı olduğunu öğrenmesi olacaktır. Kızının sevgilisinden fazlası ile rahatsız olan Gökhan, tek çaresinin kızını bu zengin züppeden ayırmak olduğunun farkına varır ve bunun üstesinden tek başına gelemeyeceğini anlayınca ekipten yardım ister. O andan sonra şartlı tahliye şartını bozarak bir araya gelen ekibin komedi dolu macerası başlar.


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