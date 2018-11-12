Çakallarla Dans 5’ten rekor açılış!

Vizyona girdiği ilk hafta sonunda 462.591 izleyiciye ulaşan Çakallarla Dans 5, serinin içinde ilk hafta sonu en çok izlenen filmi oldu. Filmin yönetmeni Murat Şeker ‘‘Gururlu ve çok mutluyuz. Van’dan Trabzon’a, Bakü’den Amsterdam’a kadar Türkiye ve Dünya’da birçok coğrafyada seyirciyle buluşuyoruz. Yoğun ilgi ve çok olumlu tepkilerinden dolayı teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Yapımcılığını Sugarworkz & TAFF Pictures’ın yaptığı, senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker’in yazdığı, yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği sinema filmi 8 Kasım’da vizyona girdi.

“Çakallarla Dans”ın fenomen haline gelen ana karakterlerini canlandıran Şevket Çoruh, İlker Ayrık, Timur Acar ve Murat Akkoyunlu’nun yanı sıra Didem Balçın, Hakan Bilgin, Ceyhun Yılmaz, Hande Katipoğlu ve kadroya yeni katılan Şebnem Dönmez, Uraz Kaygılaroğlu, Ali Barkın ve Naz Çağla Irmak ile

Çakallar Dans 5 filmi konusu:

Çakallar grubumuz birbirlerine 100 metre uzak kalma şartıyla tahliye olurlar. Kahramanlarımız, bu yasağı delmek isterken Kayınço Gökhan’ın yıllar önce tek gecelik ilişkisinden çocuğu olduğu ortaya çıkar. Kızı Leyla, zengin ve züppe bir çocuk olan Sinan’la birliktedir. Gökhan, bunu gururuna yediremez. Sinan’la kızı Leyla’yı ayırmanın yollarını aramaya başlar. Ancak bunu tek başına yapması imkansızdır. Çakallar hem yasağı delip hem de Kayınço’nun kızını kurtarmaya çalışırken başlarına birbirinden komik, heyecanlı olaylar gelecektir.