17 Ocak 2018 00:00 Call Me By Your Name'in Türkiye vizyon tarihi belli oldu 2017'nin en çok ödül kazanan filmlerinden Call Me By Your Name'in Türkiye vizyon tarihi belli oldu.

James Ivory'nin André Aciman'ın aynı isimli romanından uyarladığı, geçtiğimiz yılın en çok ödül kazanan filmlerinden Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır)'ın Türkiye'de vizyon tarihi belli oldu. Film 23 Şubat Cuma günü vizyona giriyor. 80'lerin başında İtalya'da geçen hayatları kesişen iki gencin hikayesini konu alıyor.

Yönetmenliğini Luca Guadagnino'nun üstlendiği Call Me by Your Name Türkiye'de Oscar töreninden bir hafta önce vizyona girmiş olacak.