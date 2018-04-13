Can Feda filmi yasaklandı mı?

Başrollerini Kerem Bürsin ve Burak Özçivit'in paylaştığı, ülkemizde de 6 Nisan'da vizyona giren 'Can Feda' filmi Avrupa turnesi devam ediyor.

Can Feda, sınır ötesindeki bir operasyon sırasında işgal ekiplerine karşı mücadele eden özel bir timin hikayesini konu alıyor.

Almanya turnesinde gösterim öncesi Burak Özçivit hayranları tarafından büyük tezahüratlarla karşılandı.

Oyuncu herkesle tek tek fotoğraf fotoğraf çektirirken, devam etmekte olan dizi projesi nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kalan Kerem Bürsin'in de selamını sevenlerine iletti.

Filmin gösteriminden önce ise ilginç bir bilgi geldi. Can Feda'nın şiddete özendirme ihtimali gerekçesi ile +18 ibaresiyle gösterimine izin verildi.

Önceden biletleri satılmış galaya yüzlerce kişi 18 yaş altında oldukları için giremediler. Bunun da filmde Nazilerden bahsedildiği için olduğu konuşuluyor.

Filmin Almanya'daki akıbeti belli değil, Can Feda ülkede yasaklanacak mı, +18 ibaresiyle mi yer alacak, yoksa sansüre mi uğrayacak?