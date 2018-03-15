Can Feda filminin fragmanı yayınlandı





TAFF ve BRK’S işbirliğiyle hayata geçirilmiş olan projenin yönetmeni M.Çağatay Tosun. Filmin senaryosu ise Zafer Külünk'e ait.

Operasyon sürecinde olan bir Özel Kuvvetler Timi üzerinden şekillenen hikayede; 7 yıldır iç savaş hüküm sürmekte. Türk ordusu bölgeye müttefiksiz giriş yapıyor. Özel Kuvvetler Timi, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarıyor.

Film sevilen oyuncular Burak Özçivit ve Kerem Bürsin gibi isimleri biraraya getiriyor. Vatanına sonsuz bağlı iki askerin hikayesini beyazperdeye taşıyan yapım 6 Nisan'da vizyona girmeye hazırlanıyor.

Filmle ilgili ilk fragman da geçtiğimiz günlerde yayınlandı.