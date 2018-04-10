Can Feda vizyona girdi, Ailecek Şaşkınız yine birinci!

Box Office Türkiye, yeni gişe rakamlarını açıkladı. Selçuk Aydemir'in yazdığı ve yönettiği film Ailecek Şaşkınız, haftasonunu 150.227 seyirciyle kapattı ve toplamda 3.337.891 milyon seyirciye ulaşmış oldu. Geçen haftaki gişe rakamlarında üçüncü sıraya yerleşen Ailecek Şaşkınız, bu hafta listede yine birinci.

Başarısı beklenen Can Feda ise, açılışını 110.685 seyirciyle listenin üçüncü sırasında gerçekleştirdi.

Bizim Köyün Şarkısı ilk haftasında gişe lideriydi, ikinci hafta sonunda da 127.255 seyirci tarafından izlendi ve gişe listesinin ikinci sırasında yer aldı.

Steven Spielberg'in dünya genelinde ilgiyle karşılanan yeni filmi Başlat Ready Player One 41.814 seyirciyle ikinci hafta sonunda listenin beşinci sırasında yer aldı.