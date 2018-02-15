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Sinema>  Sinema Haberleri
15 Şubat 2018 10:58

Cannes Film Festivali'nde bizi temsil edecek olan film: Su

Su kısa film dalında Cannes Film Festivali'nde de ülkemizi temsil ediyor.

15 dakikalık kısa film "Su", yurtdışı festival yolculuğuna devam ediyor. California Uluslararası Film Festivali ve Revolt Film Festivali'nin kısa film seçkisinde yer alan, San Mauro Uluslararası Film Festivali'nde de yarı finalist olmayı başaran kısa film Cannes Film Festivali'nde de ülkemizi temsil ediyor.

Cannes Film Festivali'nin Kısa Film Köşesi'ne seçilen 15 dakikalık yapımın yönetmenliğini Tolga Okur üstleniyor. Başrollerinde Alper Uzun ve Oğuzcan Koçyiğit’in yer aldığı film, tüm dünyadan 50.000’i aşkın katılımcının başvurduğu eleme sürecini geçebilen kısa filmler arasında yer alıyor.
Filmin konusu; Deniz ve Sualp iki yakın arkadaş ve iki gezgin olarak yola çıkarlar. Araçlarında yaşanan beklenmedik arızanın Trakya’nın çorak ve ıssız topraklarına denk gelmesi onları yaşamsal bir mücadeleyle başbaşa bırakır; "susuzluk". Bu sorunu aşmak için çeşitli yöntemler düşünen iki arkadaş, umutlarının tükenmesiyle iç hesaplaşmalar yaşamaya başlayacaktır.
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