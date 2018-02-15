15 dakikalık kısa film "Su", yurtdışı festival yolculuğuna devam ediyor. California Uluslararası Film Festivali ve Revolt Film Festivali'nin kısa film seçkisinde yer alan, San Mauro Uluslararası Film Festivali'nde de yarı finalist olmayı başaran kısa film Cannes Film Festivali'nde de ülkemizi temsil ediyor.
15 Şubat 2018 10:58
Cannes Film Festivali'nde bizi temsil edecek olan film: Su
Su kısa film dalında Cannes Film Festivali'nde de ülkemizi temsil ediyor.
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