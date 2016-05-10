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Sinema>  Sinema Haberleri
11 Mayıs 2016 02:45

Cannes Film Festivali'nde dikkat çeken 21 film

69. Cannes Film Festivali bugün başlıyor. İşte 22 Mayıs'a kadar devam edecek festivalin öne çıkan filmleri...



American Honey


Sasha Lane ve Shia LaBeouf 'un başrollerinde oynadığı filmde yönetmenlik koltuğunda Andre Arnold oturuyor. Shia LaBeouf filmin çekimleri sırasında her ne kadar eleştirilse de başrollerden biri.

The BFG


Ünlü yönetmen Steven Spielberg'in yönetmenliğini üstlendiği film, Disney'in katkılarıyla karşımıza çıkıyor. Charlie'nin Çikolata Fabrikası yapımında yaptığı seslendirmeyle Oscar kazanan Mark Rylance bu filmde.




Cafe Society


İçerisinde Woody Allen'in olmadığı bir Cannes Film Festivali düşünülemez... Merakla beklenilen filmde Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Blake Lively, Steve Carell, Parker Posey gibi yıldızlar oynuyor.

The Dancer


Johnny Depp ve Vanessa Paradis'in biricik kızları Lily-Rose Melody Depp'i başrolde izleyeceğimiz filmin yönetmenliğinde ve yazarlığında Stephanie Di Giusto bulunuyor. Filmde 20. yüzyılda Amerika'daki klasik dansın devrimini izleyeceğiz. Kuşkusuz bu yapım, Melody Depp'in kariyerinde büyük bir sıçrama yaşatacak .

Dog Eat Dog


1995'de yayınlanan Edward Bunker'ın kült romanından esinlenilen filmin başrollerinde Nicolas Cage, Willem Dafoe, aynı zamanda filmin yönetmeni olan Paul Schrader bulunuyor.

Gimme Danger


Bir Punk ikonundan daha fazlası olan Iggy Pop'un serseriliklerle dolu hayatını izleyeceğimiz yapımı Jim Jarmusch yazıp yönetiyor. 1995'lere Iggy Pop'lu bir yapımla gitmeye hazır olabilirsiniz.

Graduation


Altın Palmiye sahibi Romanya yapımı filmden beklentiler bir hayli yüksek. Modern dünyada küçük kasaba yaşamınının işlendiği filmin neler yapacağı şimdiden merak konusu.

Hands of Stone


Raggin Bull filmiyle hatırladığımız efsanevi aktör Robert De Niro bu kez Roberto Duran rolündeki genç boksör Edgar Ramirez'in koçluğunu yapıyor. Hand of Stone konusu bakımından Cannes film festivaline damgasını vurabilir.

The Handmaiden


Kore filmlerini özleyenlere müjde niteliğinde güzel bir yapıt geliyor. Ünlü yönetmen Park Chan-Wook, The Handmaiden ile klasik Kore romantizmini Cannes'a taşıyor.

I, Daniel Blake


Ken Loach'ın son filmi I, Daniel Blake'de İngiltere'nin refah düzenine karşı çıkan işçi sınıfının hikayesi anlatılıyor.

It's Only the End of the World


Cannes'ın favori harika çocuğu Kanadalı Xavier Dolan film festivaline ses getirecek bir yapımla geri dönüyor. Beşinci kez Cannes'da boy gösteren Dolan'ın yeni filminin başrollerinde Marion Cotillard ve Lea Seydoux'u izleyeceğiz. Şimdiden heyecanlandırıcı.

The Last Face


Erin Dignam'ın yazdığı, ünlü aktör Sean Penn'in yönettiği filmin başrollerinde Charlize Theron, Javier Bardem, Adèle Exarchopoulos gibi yıldızlar izleyeceğiz. Filmde Charlize Theron ve Bardem'i Afrika'da görev yapan batılı doktorlar olarak göreceğiz.

Loving


Cannes'ın tartışmasız en çok beklenilen filmlerinden birisi de Loving. Jeff Nichols'un yazıp yönettiği filmin başrollerinde Michael Shannon, Joel Edgerton, Marton Csokas gibi isimler yer alıyor. Film 1950'lerin Virginia'sında geçiyor.

Money Monster


Yönetmenliğini Jodie Foster'ın üstlendiği filmde öfkeli bir yatırımcı olan Lee Gates rolünü George Clooney oynuyor. Diğer yıldızlarsa Julia Roberts ve Jack O'Connell.

The Neon Demon


Cannes Film Festivali'nin en ilginç ve distopik konuya sahip filmi The Neon Demon, bir adamın uyandığında dünyayı kadınların ele geçirdiğini ve bu süreçte devam eden hayatını anlatıyor. Nicolas Winding Refn'in yönetmenliğindeki yapımın başrollerinde Elle Fanning, Jena Malone ve Keanu Reeves gibi yıldızlar bulunuyor.
Neruda


Nobel ödüllü Şair Pablo Neruda'nın Şili'nin komünist yıllarındaki hayatını işleyen filmin başrollerinde Gael García Bernal, Antonia Zegers, Alfredo Castro bulunurken yönetmenlik koltuğundaysa Pablo Larraín oturuyor. 1940'lara gitmeye hazır olun.
The Nice Guys


Shane Black'in yönetmenliğini üstlendiği filmde iki sıkı dost olan Ryan Gosling ve Russel Crowe'un dedektiflik maceralarını izleyeceğiz.

Paterson


Girl dizisinden ve son Star Wars filminden hatırlayacağınız Adam Drive'ın başrolünde olduğu Paterson, Jim Jarmusch yönetmenliğinde Cannes'da boy gösterecek filmler arasında .

Personal Shopper


Alacakaranlık serisinden yakın tanıdığınız Kristen Stewart'ın başrolünde oynadığı filmi Olivier Assayas yönetiyor. Paris'in yeraltından çıkan hayalet moda hikayelerinin tema olarak alındığı film özellikle Fransızlar tarafından dört gözle bekleniyor.

Risk


Daha önce Citizenfour filmiyle Oscar alan ünlü yönetmen Laura Poitras, ünlü bilgisayar uzmanı Edward Snowden'in açıklamalarını kullanarak kameralarını Julien Assange'ye doğrultyu. 2010'da Wikileaks adlı siteden yayınladığı ulusal gizli bilgilerle gündeme gelen Assange hakkında dikkat çekici bir yapım izleyeceğiz.;
The Unknown Girl


Başrollerinde Adèle Haenel, Jérémie Renier, Fabrizio Rongione gibi isimlerin yer adlığı filmde kimliği kayıp bir hastanın tehşisi inceleniyor. Yönetmenlik koltuğunda Jean-Pierre Dardenne, ve Luc Dardenne var.


SELİM GERÇEKER
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