18 Nisan 2018 10:19 Cannes jürisinde kadın hakimiyeti Bu yıl Cannes jüri başkanı Cate Blanchett'a dört kadın oyuncu eşlik ediyor

Bu sene yetmişbirincisi gerçekleşecek olan görkemli Cannes Film Festivali yarışma bölümünde sadece üç kadın yönetmenin filmi yer alıyor olsa da, festivalin diğer bölümlerinde oldukça fazla kadın yönetmen işi görmemiz mümkün. Başarılı ve güzel oyuncu Cate Blanchett önderliğindeki jüride de kendisi dahil 5 kadın festival filmlerini değerlendiriyor olacak.

Bu seneki jüri, beş kadın, dört erkek, yedi ulus ve beş kıtadan isimlerden oluşuyor. Bu isimler festivalin kapanış töreninde (19 Mayıs gecesi) yarışmaların kazananlarını açıklayacaklar.

İşte Cannes jürisi

Cate Blanchett – Başkan

(Avusturyalı aktris, yapımcı)

Chang Chen

(Çinli aktör)

Ava DuVernay

(Amerikalı yazar, yönetmen, yapımcı)

Robert Guédiguian

(Fransız yönetmen, yazar, yapımcı)

Khadja Nin

(Orta Afrika Burundili şarkı sözü yazarı, besteci, şarkıcı)

Léa Seydoux

(Fransız aktris)

Kristen Stewart

(Amerikalı aktris)

Denis Villeneuve

(Kanadalı yönetmen, yazar)

Andrei Zvyagintsev

(Rus yönetmen, yazar)