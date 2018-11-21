21 Kasım 2018 08:26 Cansu Tosun Helen Mirren ile aynı filmde rol aldı Cansu Tosun, dünyaca ünlü Fransız yönetmen Luc Besson’un 30 milyon dolarlık ‘Anna’ adlı filminde bir casusu oynadı.

Ünlü oyuncu Cansu Tosun(30), Leon, Lucy, Taşıcıyı ve Valeron gibi filmlerin dünyaca ünlü Fransız yönetmeni Luc Besson’un 30 milyon dolarlık bütçeli Anna adlı filminde rol aldı.Tosun’un bir casusu canlandırdığı filmde, dünyaca ünlü Oscar’lı oyuncu Helen Mirren da var.

Cansu Tosun, rol aldığı filmle ilgili “Luc Besson tanıtım videolarımı izlemiş. Ajansıma ulaştı. Paris’e gittim, çekimi tamamlayıp döndüm. Benim için eşsiz bir deneyim oldu” açıklamasını yaptı.

Yeni yılda iki yeni sinema filmi ile sevenleriyle buluşmaya hazırlandığını belirten Tosun, "Önümüzdeki yıl iki sinema filmi ile beyazperdede olacağım için şimdiden çok heyecanlıyım. Bu filmler Anna ve bir mülteci hikayesi olan “I'am You” olacak şeklinde konuştu.

Cansu Tosun geçen yaz meslektaşı Erkan Kolçak Köstendil ile dünyaevine girmişti. Çiftin düğünü günlerce konuşulmuştu.