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18 Eylül 2018 16:09

Captain Marvel’dan ilk fragman

Marvel hayranlarının sabırsızlıkla beklediği Captain Marvel’dan ilk fragman gün yüzüne çıktı.


Geçtiğimiz aylarda çekimlerini tamamlayıp kurgu aşamasına geçen Captain Marvel cephesinde heyecan dorukta! Başrolünde Brie Larson’ın yer aldığı Captain Marvel’ın ilk fragmanı sonunda gün yüzüne çıktı. Avengers hikayesi ile paralel bir hikayeye sahip olacak olan film hakkında ilk ipuçlarını fragmanda yakalamak mümkün!


Room (Gizli Dünya) filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü kazanan Brie Larson'un, Marvel evreninin en güçlü süper kahramanı Captain Marvel'i canlandıracağı filmde güzel oyuncu; süper güçleri olan Carol Danvers'in iki uzaylı ırkının savaşında ortada kalan dünyayı kurtarmak için çabalarken seyredeceğiz. Yönetmenliğini daha önce Half Nelson veIt’s Kind of a Funny Story’de birlikte çalışmış Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisinin yaptığı filmin oyuncu kadrosunda ise yok yok! Filmde Larson’a, Jude Law, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Lee Pace, Annette Bening,Clark Gregg, Djimon Hounsou ve McKenna Grace gibi isimler eşlik ediyor.


Captain Marvel, 8 Mart 2019‘da vizyonda olacak.



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