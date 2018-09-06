Captain Marvel’dan yeni görseller geldi

Geçtiğimiz aylarda çekimlerini tamamlayıp kurgu aşamasına geçen Captain Marvel cephesinde heyecan dorukta. Avengers hikayesi ile paralel bir hikayeye sahip olacak olan filmi özellikle Marvel hayranları heyecanla beklemekte.

Room (Gizli Dünya) filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü kazanan Brie Larson'un, Marvel evreninin en güçlü süper kahramanı Captain Marvel'i canlandıracağı filmde güzel oyuncu; süper güçleri olan Carol Danvers'in iki uzaylı ırkının savaşında ortada kalan dünyayı kurtarmak için çabalarken seyredeceğiz.

Yönetmenliğini daha önce Half Nelson veIt’s Kind of a Funny Story’de birlikte çalışmış Anna Boden ve Ryan Fleck ikilisinin yaptığı filmin oyuncu kadrosunda ise yok yok! Filmde Larson’a, Jude Law, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Lee Pace, Annette Bening,Clark Gregg, Djimon Hounsou ve McKenna Grace gibi isimler eşlik ediyor. Filmden EW’ye özel olarak yayınlanan görseller aracılığıyla Samuel L. Jackson’ın dijital yollarla gençleştirildiğini görmek mümkün.

Captain Marvel,8 Mart 2019‘da vizyonda olacak.