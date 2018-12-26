Captain Marvel’de heyecan dorukta

Captain Marvel için geri sayım başladı! Başta Marvel hayranları olmak üzere süper kahraman filmlerini sevenlerin sabırsızlıkla beklediği filmden yeni bir video daha gün yüzüne çıktı. Marvel Sinematik Evreni kapsamındaki ilk kadın süper kahraman filminin başrolünü Oscar ve Altın Küre ödüllü başarılı oyuncu Brie Larson üstleniyor. Filmde Larson’a, Jude Law, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Lee Pace, Annette Bening, Clark Gregg, Djimon Hounsou ve McKenna Grace gibi isimler eşlik ediyor.

Eski bir Amerikan Hava Kuvvetleri pilotu olan Carol Danvers artık sakin bir hayat yaşamaktadır. Ancak bu değişmek üzeredir. Günün birinde Kree teknolojisini içeren bir patlama sonucu özel güçler edinir. Transformasyon yeteneği kazanan Carol, kısa sürede güçlerini iyilik için kullanmaya karar vererek Kaptan Marvel adını alır. O artık adaleti sağlamak ve güçsüzleri korumak için çalışacaktır.







“Captain Marvel” ülkemizde 8 Mart 2019 tarihinde vizyona girecek.