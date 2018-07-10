10 Temmuz 2018 11:02 Captain Marvel'in çekimleri bitti Avengers: Infinity War filminin sonunda kısacık anda izleyicilere göz kırpan ve bir sonraki filmde oldukça kilit bir rolü üstlenecek olan Captain Marvel'in solo filminin çekimleri sona erdi. 75 gün süren çekimlerin sona erdiğini ise filmin yönetmenlerinden Ryan Fleck'in sosyal medya hesabından paylaştı. Filmin bestelerini Türk müzisyen Pınar Toprak üstleniyor.

Room (Gizli Dünya) filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü kazanan Brie Larson'un, Marvel evreninin en güçlü süper kahramanı Captain Marvel'i canlandıracağı filmde güzel oyuncu; süper güçleri olan Carol Danvers'in iki uzaylı ırkının savaşında ortada kalan dünyayı kurtarmak için çabalarken seyredeceğiz.

Anna Boden ile Ryan Fleck'in yönetmen koltuğunu paylaştığı filmin senaryosu, Anna Boden önderliğindeki 9 kişilik mini bir senarist ordusu tarafından kaleme alındı. Oscar ödüllü güzel yıldız Brie Larson'a Gemma Chan, Lee Pace, Samuel L. Jackson, Jude Law ve Mckenna Gracegibi yıldız isimler eşlik ediyor.

Çekimleri biten filmin kurgusunun ne kadar süreceği henüz bir muamma olsa da Captain Marvel'in 8 Mart 2019'da ülkemizde vizyona girmesi planlanıyor.