Captain Marvel'in çekimleri bitti

Room (Gizli Dünya) filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar ödülünü kazanan Brie Larson'un, Marvel evreninin en güçlü süper kahramanı Captain Marvel'i canlandıracağı filmde güzel oyuncu; süper güçleri olan Carol Danvers'in iki uzaylı ırkının savaşında ortada kalan dünyayı kurtarmak için çabalarken seyredeceğiz.
Anna Boden ile Ryan Fleck'in yönetmen koltuğunu paylaştığı filmin senaryosu, Anna Boden önderliğindeki 9 kişilik mini bir senarist ordusu tarafından kaleme alındı. Oscar ödüllü güzel yıldız Brie Larson'a Gemma Chan, Lee Pace, Samuel L. Jackson, Jude Law ve Mckenna Gracegibi yıldız isimler eşlik ediyor.
Çekimleri biten filmin kurgusunun ne kadar süreceği henüz bir muamma olsa da Captain Marvel'in 8 Mart 2019'da ülkemizde vizyona girmesi planlanıyor.