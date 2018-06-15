Captain Marvel'ın müzikleri Pınar Toprak'a emanet!



1980 doğumlu Pınar Toprak, genç yaşta Boston’daki Berklee Müzik Koleji ve Kaliforniya Eyalet Üniversitesi’nden dereceyle mezun olmuş. Hans Zimmer stüdyosunda çalışmalarına devam eden Toprak, pek çok dizi, film ve bilgisayar oyunu için besteler hazırlamış.

Marvel’ın ilk kadın süper kahraman filminin müziklerinin de bir kadına emanet edilmesi gerektiğini düşündüğünü belirten Marvel, 2019'da vizyona girecek olan Captain Marvel’ın film müzikleri için Pınar Toprak ile anlaştı. Daha önce Krypton, Justice League ve popüler video oyunu Fortnite için beste hazırlamış olan Toprak, büyük bir süper kahraman filmi için beste hazırlayacak ilk kadın besteci olacak. Gururluyuz.