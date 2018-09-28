Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
28 Eylül 2018 08:38

Cara Delevingne’den itiraf!

İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne de yapımcı Harvey Weinstein tarafından tacize uğradığını itiraf etti.


25 yaşındaki İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne, Hollywood filmleri yapımcısıHarvey Weinsteinhakkında çıkan taciz haberlerine bir yenisini daha ekledi. Twitter üzerinde başlatılan ve kadınların yaşadığı cinsel taciz olaylarını neden anlatmadıklarını açıkladıkları #WhyIDidntReport (#NedenAnlatmadım) etiketi üzerinden kendi sebebini paylaştı.


Model, yapımcının yıllar önce kendisini taciz ettiğini şu sözlerle anlattı: “İlk oyunculuk deneyimimde Harvey Weinstein’den bir telefon aldım ve onunla film hakkında konuşmak için buluştum. Yanımızdaki insanlar gittiğinde Harvey biraz daha kalıp sohbet etmek istedi" dedi. Güzel yıldız sözlerine şöyle devam etti: “Yalnız kaldığımızda birlikte olduğu oyunculardan ve cinsellikten bahsetmeye başladı. Sonra beni odasına davet etti, hemen reddettim. Gitmem gerektiğini söyleyip kapıya yürüdüğümde beni öpmeye çalıştı.” Cara Delevingne "Çok güçsüz ve korkmuş hissettim. Ailesine zarar vermemek için konuşmadım. Ama anladım ki bu çok fazla kadına oluyor ve hepsi korktuğu için susuyor" diye konuştu.



Tüm bu yaşananların ardından Harvey Weinstein, gazetecilere yaptığı açıklamada “İyi değilim ama deniyorum. Yardıma ihtiyacım var” dedi. Yapımcı, Arizona’da özel bir rehabilitasyon merkezine yerleşti.


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir