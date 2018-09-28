28 Eylül 2018 08:38 Cara Delevingne’den itiraf! İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne de yapımcı Harvey Weinstein tarafından tacize uğradığını itiraf etti.

25 yaşındaki İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne, Hollywood filmleri yapımcısıHarvey Weinsteinhakkında çıkan taciz haberlerine bir yenisini daha ekledi. Twitter üzerinde başlatılan ve kadınların yaşadığı cinsel taciz olaylarını neden anlatmadıklarını açıkladıkları #WhyIDidntReport (#NedenAnlatmadım) etiketi üzerinden kendi sebebini paylaştı.

Model, yapımcının yıllar önce kendisini taciz ettiğini şu sözlerle anlattı: “İlk oyunculuk deneyimimde Harvey Weinstein’den bir telefon aldım ve onunla film hakkında konuşmak için buluştum. Yanımızdaki insanlar gittiğinde Harvey biraz daha kalıp sohbet etmek istedi" dedi. Güzel yıldız sözlerine şöyle devam etti: “Yalnız kaldığımızda birlikte olduğu oyunculardan ve cinsellikten bahsetmeye başladı. Sonra beni odasına davet etti, hemen reddettim. Gitmem gerektiğini söyleyip kapıya yürüdüğümde beni öpmeye çalıştı.” Cara Delevingne "Çok güçsüz ve korkmuş hissettim. Ailesine zarar vermemek için konuşmadım. Ama anladım ki bu çok fazla kadına oluyor ve hepsi korktuğu için susuyor" diye konuştu.

Tüm bu yaşananların ardından Harvey Weinstein, gazetecilere yaptığı açıklamada “İyi değilim ama deniyorum. Yardıma ihtiyacım var” dedi. Yapımcı, Arizona’da özel bir rehabilitasyon merkezine yerleşti.